ضمن "حياة كريمة".. مبادرة "سبيل" توزع مواد غذائية على مرضى مستشفيات كفرالشيخ

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، توزيع مبادرة "سبيل"، ضمن مبادرة "حياة كريمة" وجبات غذائية على المرضى فى مستشفيات كفرالشيخ.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مواصلة مؤسسة حياة كريمة، تنفيذ مبادرة سبيل، لتوزيع عدد 600 وجبة غذائية متكاملة على المرضى في مستشفى كفرالشيخ الجامعي، بمحافظة كفرالشيخ، لإدخال الفرحة والبهجة.

وأوضحت أن ذلك عمل للبعد الإنساني لمبادرة "حياة كريمة"، ضمن مجهوداتها داخل القرى والريف، وكافة التخصصات الطبية وفي كافة مناحي الحياة.