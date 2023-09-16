السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس مدينة ببا يكشف لـ"مساء DMC" تأثير حياة كريمة على المواطنين

حياة كريمة
حياة كريمة

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، حلقة اليوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء، بعد افتتاح الرئيس السيسي لعدد من مشروعاتها اليوم ببني سويف.

وكشف مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا بمحافظة بني سويف، عن دور مشروعات حياة كريمة في بني سويف، والتي افتتحها الرئيس السيسي اليوم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن وضع المراكز والقرى والنجوع كان سيئًا جدًا في الصعيد قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 وأضاف أنه من المشاكل التي كانت تواجه الصعيد ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ومشاكل في مياه الشرب داخل جميع القرى، مشيرًا إلى أن عدد سكان مركز ببا يقرب من 525 ألف نسمة، كانوا يعانون من نقص الخدمات داخل المركز.

وتابع: "فضلًا عن عدم توافر المصالح الحكومية كاملة، ولكن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أنشأت المراكز التكنولوجية والمستشفيات، وجميع ما يحتاجه المواطن؛ ليعيش حياة كريمة داخل وطنه".

وأشار إلى أنه تم تشغيل الصرف الصحي ومشروعات مياه الشرب داخل 46 قرية تابعة لمركز ببا، لافتًا إلى أنه تم إنشاء 3 محطات مياه ضمن مبادرة حياة كريمة.

ببا دحت صلاح مساء دى ام سى الرئيس السيسي

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