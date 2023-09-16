منسق حياة كريمة: إنشاء 1616 مشروعا بـ66 قرية ببني سويف

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، حلقة اليوم لمتابعة مشروعات حياة كريمة في قرية سدس الأمراء، وذلك بعد افتتاح الرئيس السيسي لعدد من مشروعاتها اليوم ببني سويف.

وقال الدكتور محمد جبر منسق مبادرة حياة كريمة ببنى سويف، إن أن أول نقطة وقف فيها الرئيس هى نقطة اصطفاف المتطوعين من مؤسسة حياة كريمة وتحيا مصر.

وأضاف، أن جميع أهالي القرية فخورين بزيارة الرئيس السيسي اليوم ولقائه بعدد من أهالي القرية والتحدث معهم، مشيراً إلى أن ذلك حلم كبير لكل أهالي القرية.

وأكد، أن المبادرة تعمل علي مراكز كاملة وتبدأ بالقري والنجوع الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن الأهالي يتعاونوا مع المبادرة بشكل كبير من خلال التبرع بأراضي لإنشاء مشروعات قومية، فضلاً عن كل الأهالي يعملوا مع المتطوعين من المبادرة كتف في كتف.

وأشار إلى أنه تم إنشاء 1616 مشروع على أرض بنى سويف بمركزى ببا وناصر بـ 66 قرية من إجمالى 225 قرية وهو عدد لم نحلم به سواء لتكون قرى نموذجية والقرية بها جميع الخدمات.