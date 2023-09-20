الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دعم زواج 771 فتاة يتيمة بكفر الشيخ ضمن مبادرة "خير بالتقسيط"

زواج
زواج

أشادت الدكتورة ماجدة جلاله وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، والتي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

 

إدخال السعادة على البسطاء والأسر الأولي بالرعاية

وواصلت جمعية الأورمان، تنفيذ المبادرة الإنسانية “خير بالتقسيط”، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

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وأكدت “جلاله”، أن كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة “خير بالتقسيط”، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

ومن جهته، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال “خير بالتقسيط” يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه شهريًا لمدة 10 أشهر، او بمبلغ 420جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، للوصول لخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.

وأشار الى أن نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري إنساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة فى دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات فى بناء حياة جديدة.

وأضاف، أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج 19,893 فتاة بجميع المحافظات، منها 771 فتاة في كفرالشيخ، مشيرة إلى أن اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرآنها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميدانى تجريه الجمعية.

التحالف الوطني اليتيمات كفر الشيخ الأورمان التضامن

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