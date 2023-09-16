تخفيضات 30%.. أماكن تواجد معارض "أهلا مدارس" في كفر الشيخ

أكد حاتم عبدالغفار عضو الغرفة التجارية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 ستشمل جميع مدن ومراكز المحافظة، بهدف إقامة معرض داخل كل مركز وبتخفيضات لشراء مستلزمات الطلاب العام الدراسي الجديد اصل لنحو 30%، بما يضمن محاربة الغلاء وتوفير الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للجميع.

أماكن معارض أهلا مدارس بمدن ومراكز المحافظة



وأوضح عبدالغفار أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 تم تحديد البعض منها، حيث كان أول معرض بمدينة كفر الشيخ بجوار مديرية التربية والتعليم، ويشهد إقبالا كبيرا لحالات الشراء للأدوات المدرسية وملابس المدارس من قبل أولياء الأمور، وباقي المعارض بواقع 12 معرضا لـ«أهلا مدارس»، بواقع معرض داخل كل مدينة، وسط مدينة بيلا، وبجوار موقف الحامول الرئيسي، وبجوار موقف بلطيم العمومي، وبجوار بنك الرياض المصري الزراعي، وشارع الكورنيش بمدينة دسوق، وبجوار مجالس مدن كلا من، فوه، ومطوبس، وقلين، وسيدي سالم، وسيدي غازي، البرلس.



وأوضح عبدالغفار أن أماكن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 تم تحديد البعض منها، حيث كان أول معرض بمدينة كفر الشيخ بجوار مديرية التربية والتعليم، ويشهد إقبالا كبيرا لحالات الشراء للأدوات المدرسية وملابس المدارس من قبل أولياء الأمور، وباقي المعارض بواقع 12 معرضا لـ«أهلا مدارس»، بواقع معرض داخل كل مدينة، وسط مدينة بيلا، وبجوار موقف الحامول الرئيسي، وبجوار موقف بلطيم العمومي، وبجوار بنك الرياض المصري الزراعي، وشارع الكورنيش بمدينة دسوق، وبجوار مجالس مدن كلا من، فوه، ومطوبس، وقلين، وسيدي سالم، وسيدي غازي، البرلس. الأسعار منخفضة والجودة مرتفعة



وأضاف رئيس الغرفة التجارية في كفر الشيخ أن معارض أهلا مدارس في كفر الشيخ 2023 سوف يطرح بها جميع ما يلزم الأسر المصرية للعام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه يراعي في المعروض من مستلزمات الدراسة الجودة والسعر المخفض، بهدف مراعاة ظروف الأسر البسيطة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.