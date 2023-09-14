قافلتان طبيتان ومعرض ملابس لدعم الأولى بالرعاية في قرى ومراكز كفر الشيخ

قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، خلال منتصف شهر سبتمبر، بتنظيم قافلتين طبيتين استهدفت توقيع الكشف الطبي على 209 مرضى بقرى أبناء مراكز مطوبس والبرلس ودسوق وكفرالشيخ والحامول وبلطيم.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا لأهالي قرى السعيدية وحامول العرب والطرفاية بمركز الحامول.

دعم الأسر الأولى بالرعاية

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفرالشيخ، وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة وتقديم أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، أو الحالات التي تسلمها أي مساعدة أو مشروع تنموي، أوالمساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

أبحاث ميدانية

من جهته، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ؛ لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه "الأورمان"، يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر، وفي المناطق الأكثر احتياجًا وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية بالكامل.