الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس اتحاد شباب كفرالشيخ: ندعم الرئيس لفترة جديدة ومصر شهدت تحولًا حقيقيًا

محمد المعداوي
محمد المعداوي

أعرب محمد المعداوي، رئيس اتحاد شباب كفرالشيخ، عن دعمه الكامل وتأييده القوي لتولية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فترة رئاسية جديدة لبناء مستقبل مصر الزاهر، فهو رمز للقيادة الحكيمة والتفاني في خدمة الوطن.

وقال "المعداوي": تحت قيادته، شهدت مصر تحولًا حقيقيًا في مختلف المجالات، حيث حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والأمن والاستقرار.

آلاف من شباب كفرالشيخ يدعمون الرئيس السيسي

وأضاف المعداوي، خلال حديثه مع "الدستور"، أن آلاف الشباب المنتمين للاتحاد يدعمون الرئيس، فالمشروعات القومية التي تم تنفيذها في مصر بدعم من الرئيس السيسي قد غيرت حياة الملايين من المصريين، إذ تم تحسين البنية التحتية للنقل والطرق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى التي ساهمت في تحقيق تقدم حقيقي في البلاد.

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فتاة من كفرالشيخ: أدعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة

وتابع: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لتمكين الشباب وتوفير الفرص لهم. ففي عهد الرئيس يعتبر الشباب ركيزة أساسية في بناء مستقبل مصر، ولذا فقد تم تطوير برامج تدريبية وتأهيلية لتمكين الشباب وتعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل، إذ يسعى الرئيس السيسي إلى ضمان مشاركة الشباب في صنع القرار وتطوير المجتمع.

رئيس اتحاد شباب كفرالشيخ: الرئيس السيسي عزز مكانة مصر الدولية

وأوضح رئيس اتحاد شباب كفرالشيخ، أنه لا يمكننا إغفال الدور الذي يلعبه الرئيس السيسي في تعزيز التعاون الدولي لمصر. انضمام مصر إلى مجموعة بريكس (BRICS) يمثل فرصة كبيرة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي تعزيز مكانة مصر على المستوى الدولي، وأن تولي الرئيس السيسي فترة رئاسية جديدة سيكون فرصة لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم في مصر وسيستمر في تنفيذ المشروعات الوطنية الاستراتيجية والإصلاحات الهيكلية التي تعزز الاقتصاد وتحسن معيشة المواطنين، وأنه سيكمل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة وتحقيق الأمن والاستقرار.

ولفت إلى أن الفترة الرئاسية الجديدة ستكون فرصة لتعزيز الحوار الوطني وتعزيز قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، وسيواصل العمل على تعزيز التسامح والتنوع والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع المصري، لذا أعلن بكل فخر واقتناع عن أنني أؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في توليه فترة رئاسية جديدة، وأثق تمامًا في قدرته على قيادة مصر نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا وازدهارًا، لذا أدعو جميع الشباب والمواطنين في كفرالشيخ وجميع أنحاء مصر للوقوف معًا ودعم الرئيس، والمساهمة في بناء وطننا الحبيب.

اتحاد شباب كفر الشيخ الرئيس السيسي محمد المعداوي رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ دعم الرئيس بكفر الشيخ المشروعات القومية بكفر الشيخ

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