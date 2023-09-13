بالتعاون مع "القومي للمرأة".. فحص طبي عن سرطان الثدي بمستشفى كفر الشيخ

شهد المستشفى الجامعى بكفر الشيخ، حملة مجانية للتوعية والفحص المبكر عن سرطان الثدى، باستخدام جهاز التصوير الإشعاعى للثدي"الماموجرام" وتوعية السيدات بطريقة الكشف الذاتى بالتعاون مع مستشفى كفر الشيخ الجامعى، وكلية الطب، والمجلس القومي للمرأة، ويتم إجراء الكشف الطبى على السيدات فى الفترة من 13-21 من سبتمبر الجاري، وإجراء التوعية لعدد كبير من السيدات وتحويل المرضى لقسم الأورام لبدء عملية العلاج، وإجراء العمليات اللازمة مجاناً.



يأتي ذلك تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100" مليون صحة " وفي إطار التوعية والقضاء على سرطان الثدى أحد أهم حملات المجلس القومى للمرأة فرع كفر الشيخ، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة ووسائل الكشف، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفرالشيخ، وإشراف الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري مدير عام مستشفيات الجامعة.

الحملة تشمل التوعية بمرض سرطان الثدي والكشف المبكر له



وتشمل الحملة التوعوية بأمراض الثدى ومنها سرطان الثدى وأهمية الاكتشاف المبكر له وكيفية إجراء الفحص الذاتى ويتم إجراء فحص طبي وكشف باستخدام جهاز التصوير الشعاعى للثدي" الماموجرام" لعدد كبير من السيدات.



وقال الدكتور عبدالرزاق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ ، إن الحملة تهدف إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره كما تهدف أيضا إلى تعليم السيدات على طريقة الفحص الذاتى، مقدما الشكر للمجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، وإدارة الجامعة وإدارة المستشفى الجامعى، وقسم جراحة الأورام وقسم الأشعة وكلية الطب على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم.

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى مجهزة لعلاج كافة الحالات



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم توجيه المرضى من خلال الحملة لتلقى العلاج اللازم، والمستشفى بها كافة الإمكانيات من أجهزة حديثة، إضافة لقسم الأورام حيث يتلقى المرضى العلاج الكيماوى وغيره من أنواع العلاجات به، ويتلقون اهتماما كبيرا وعناية على يد أطباء وأساتذة متخصصين، مؤكدا أن الجامعة ستشهد قريبا افتتاح مستشفى متخصص للأورام سيخدم أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.



وقالت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ، إن هناك تعاون كامل بين جامعة كفر الشيخ والمجلس القومي للمرأة لخدمة السيدات والكشف عليهن مجانا وإجراء الأشعات وتقديم العلاج المجانى، وتلقى الحملة اهتماما كبيرا من الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ.

وتضم الحملة المجانية التوعية بأمراض الثدى ومنها سرطان الثدى وأهمية الاكتشاف المبكر له وكيفية إجراء الفحص الذاتى ويتم إجراء فحص طبى وكشف باستخدام جهاز التصوير الشعاعى للثدي"الماموجرام" على السيدات، وتهدف الحملة إلى توعية السيدات بالمرض وكيفية الوقاية منه وأهمية الاكتشاف المبكر للحد من انتشاره، كما تهدف الحملة أيضا إلى تعليم السيدات على طريقة الفحص الذاتى.