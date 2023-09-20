توزيع 10 أطنان لحوم بلدي على الأسر المستحقة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة.

توزيع اللحوم على 10 آلاف أسرة

وأضاف المحافظ، أنه قد جرى توزيع 10 أطنان على 10 آلاف أسرة، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وشهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، محمد عبدالحميد، مدير إدارة الضمان، وصول الدفعة الخامسة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية تضامن كفر الشيخ.

معرض مبادرة "دكان الفرحة"

وفي وقتٍ سابق، افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض مبادرة دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع ملابس على 2000 أسرة، مبادرة متميزة إضافة لما سيتم توزيعه بالجامعة، من خلال مبادرة دكان الفرحة، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت في العام الماضي جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم سواء في الملابس أو في الأحذية، والألحفة، والأدوات المنزلية، والأغذية، لتسهيل الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، ويتمنى من الشباب المتطوع مساعدة الأسر في اختيار النوعية والسن والمقياس.