الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 10 أطنان لحوم بلدي على الأسر المستحقة في كفر الشيخ

توزيع اللحوم
توزيع اللحوم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الخامسة من لحوم الأضاحي البلدي، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة.

txt

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التعليم المجتمعي ويوجه بطرح المنتجات للجمهور

توزيع اللحوم على 10 آلاف أسرة

وأضاف المحافظ، أنه قد جرى توزيع 10 أطنان على 10 آلاف أسرة، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الاولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم البلدية إلى مستحقيها.

وشهد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع، محمد عبدالحميد، مدير إدارة الضمان، وصول الدفعة الخامسة للحوم الأضاحي البلدية، لتوزيعها على المستحقين من خلال مديرية تضامن كفر الشيخ.

معرض مبادرة "دكان الفرحة"

وفي وقتٍ سابق، افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض مبادرة دكان الفرحة بمحافظة كفر الشيخ، لإتاحة الفرصة لأكثر من 2000 أسرة مستحقة وأَوْلى بالرعاية لاختيار ما يناسبهم من المعرض كهدية مقدمة من الصندوق.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة دكان الفرحة، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وبمشاركة عدد من قيادات صندوق تحيا مصر والمحافظة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع ملابس على  2000 أسرة، مبادرة متميزة إضافة  لما سيتم توزيعه بالجامعة،  من خلال مبادرة دكان الفرحة، مشيرًا إلى أن المبادرة كانت في العام الماضي جيدة لطلاب الجامعة وتتميز هذا العام بالتنوع الضخم سواء في  الملابس أو في الأحذية، والألحفة، والأدوات المنزلية، والأغذية، لتسهيل الأعباء على أولياء الأمور والمساندة في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية، ويتمنى من الشباب المتطوع مساعدة الأسر في اختيار النوعية والسن والمقياس.

أوقاف كفر الشيخ تضامن كفر الشيخ كفر الشيخ لحوم بلدي اضاحي اضاحي كفر الشيخ

مواد متعلقة

"موافي" يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود القيادات التنفيذية في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التعليم المجتمعي ويوجه بطرح المنتجات للجمهور

تحرير 265 محضرا تموينيا لأصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بكفر الشيخ

رئيس كفرالشيخ الأزهرية يلتقي مديري الإدارات التعليمية لبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض "أهلًا مدرستى" بغرب كفر الشيخ

صيانة أكشاك الكهرباء وإصلاح خط مياه وتهذيب الأشجار في كفر الشيخ

تنفيذ دورة تدريبية لإنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية بـ"شباب كفر الشيخ"

تنفيذ حملات لصيانة أعمدة الإنارة وإزالة التعديات بقرى كفرالشيخ

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تكشف حقيقة تعرض البلاد لإعصار "التنين" (فيديو)

وزير التعليم: إعداد مقياس مصرى للقراءة والكتابة لتحديد مستوى الطلاب

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

بعد انتحارها بطلق ناري.. الممثلة التركية ميرفي كيالب تتصدر تريند "جوجل"

تحت شعار "تحفيز الطاقة".. وزير البترول يعلن موعد مؤتمر "إيجبس 2024"

إزالة 14 مكمورة فحم بمساحة 1400 متر بقرية الأخماس بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تحويل الأرض الفلسطينية إلى ساحة حرب

ارتفاع شهداء جنين إلى 4 جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين