الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"موافي" يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود القيادات التنفيذية في كفر الشيخ

الاجتماع
الاجتماع

“موافي” يتابع مع قيادات   

ترأس المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الموسع للقيادات التنفيذية بقرى مركز كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة بقرى مركز كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لحل مشاكل الصرف، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية، والتعديات على أملاك الدولة. 

  • استعدادت مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأيام المقبلة، لاستقبال العام الدراسي الجديد، والمرور على جميع المدارس بكل قرية من قبل النواب ورؤساء القرى، والتأكد من نظافة المدارس، وسلامة الأبينة التعليمية، وسلامة الأثاثات المكتبية للطلبة والطالبات، وكذلك التأكد من وجود طفايات الحريق بكل مدرسة، والتأكد من صلاحيتها للعمل، والاشراف على غسيل خزانات المياه، ونظافة الحمامات بكل مدرسة، وإزالة جميع الاشغالات حول المدارس، بما في ذلك نظافة محيط المدارس من الخارج، والتنبيه على مديري المدارس برفع كفاءة النظافة بكل مدرسة، والاطمئنان على سلامة جميع المرافق بالمدارس، من كهرباء، ومياه للشرب، وصلاحية الصرف الصحي.

  • ضبط التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وفي نفس السياق، تطرق رئيس المركز والمدينة على المتابعة المستمرة على مدار الساعة لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وكذا ضبط مخالفات البناء، مشدداً على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة تجاه المخالفين والمتعديين، وكتابة الأسماء الحقيقية لأصحاب التعديات والمخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية في خلال 24 ساعة، وكذلك المتابعة بعدم تطوير حالات التعدي بعد إزالتها.

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من ناحية أخرى، وجه رئيس المركز والمدينة بالمتابعة المستمرة لشبكات الإنارة، وصيانتها أولاً بأول، والاطمئنان على عوازل أعمدة الإنارة، وصلاحيتها الكاملة لسلامة المواطنين، وكذا الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي بكل قرية، وحل مشاكل الصرف بها أولاً بأول.

وفي ذات السياق، وجه رئيس المركز والمدينة بالاستعداد لموسم حصاد الأرز، والتنبيه مشدداً على جميع الجمعيات الزراعية، برصد أي مخالفات لحرق قش الأرز، مع المتابعة من قبل نواب رئيس المدينة لشئون القرى، ورؤساء القرى بالكامل، والتعامل الفوري مع أي مخالفات لحرق قش الأرز حفاظاً على البيئة.

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