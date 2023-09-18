صيانة أكشاك الكهرباء وإصلاح خط مياه وتهذيب الأشجار في كفر الشيخ

كلف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية، بالمرور الميداني لمتابعة صيانة أعمدة ومحولات الكهرباء وخطوط المياه وحملات النظافة ورفع الإشغالات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل والشوارع الرئيسية بالمدينة والقرى، للارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى لمركز ومدينة بيلا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع تجمعات القمامة وأعمال نظافة في شوارع بيلا

وقامت رئاسة مدينة بيلا، بأعمال النظافة اليومية ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق من الشوارع والميادين وتم تجميع ونقل كميات كبيرة من القمامة من الجمع المنزلى والشوارع ورفع الأتربة والسفوحة من الميادين العامة، ومتابعة النظافة اليومية بأحياء المدينة، بواسطة جهاز النظافة ومعدات الحملة الميكانيكة، وعمل صيانة لأعمدة الإنارة العامة وإحلال وتجديد كشك المرور ونقل الخلايا الضوئية، وذلك عن طريق سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز.

قص وتهذيب أشجار المؤسسات الحكومية

كما نفذت إدارة التنمية بديوان المجلس، أعمال قص وتهذيب الأشجار ببعض المنشآت الحكومية والمدارس، ومازال العمل والمجهود مستمر لإظهار مدارس مركز ومدينة بيلا بالصورة الجمالية والحضارية المشرفة في إطار الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وفي قرى الحوة وحاذق وإبشان، تابع رؤساء القري الثلاثة أعمال النظافة الدورية بنطاق قراهم، والتي شملت رفع تراكمات القمامة والمخلفات من الشوارع ونقلها بمعدات الوحدات المحلية للنقاط الوسيطة، ومتابعة أعمال إصلاح خط المياه بالشارع الرئيسي بقرية إبشان والتأكد من انتهاء الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.

وفي هذا السياق، كثف فريق النظافة بمجلس ومدينة بيلا جهوده اليومية والتي تشمل أعمال رفع تراكمات القمامة من شوارع المدينة ورفع الأتربة والسفوحة بالطرق الرئيسية ومداخل المدينة على لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما تم تشكيل ورديتين صباحية ومسائية عمل على مدار اليوم لرفع وإزالة أكوام القمامة أولاً بأول بكل أنحاء مدينة بيلا، لتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وقام رجال النظافة بالوحدات المحلية في قري المركز، بإشراف رؤساء القري بأعمال حملة النظافة والتجميل الدورية بالقري الأم والتوابع، ونقل القمامة من النقاط الوسيطة إلى المقلب العمومي والتأكد على عدم تجمع قمامة داخل النقاط الوسيطة وسرعة نقلها فوراً إلى المقلب العمومي بالمدينة، وتمهيد وتوسعة بعض الطرق الرئيسية.