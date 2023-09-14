الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تموينية ونظافة وإزالة إشغالات وتعديات على أراضٍ زراعية بكفرالشيخ

حملة تموينية
حملة تموينية

شهد عدد من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ حملات متعددة للنظافة وإزالة إشغالات وإعلانات مخالفة، وإزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأعمال الصرف الصحي والاستعدادات لموسم الشتاء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، موجهًا بإزالة التعديات على الأرض الزراعية في المهد واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالحامول

وأكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، شن حملة إزالة الإعلانات المخالفة وإزالة الإشغالات، وأن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة، لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، وأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، كما تابع تطهير وتسليك صفايات الأمطار، وغرف الصرف الصحي بشوارع المدينة، وضخ المياه بها والوقوف على جاهزيتها، لمواجهة الأمطار خلال فصل الشتاء.

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وأكد القصيف أن الحملة التموينية تمكنت من تحرير 18 محضرًا متنوعًا، والتحفظ على كميات من المواد الغذائية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالرياض وبلطيم

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إزالة حالتي تعدٍّ على الأرض الزراعية على مساحة 520 مترًا بنطاق قرى الحصفة وقرية البرية وقرية الرغامة، مؤكدًا على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء وكل التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

كما تابع عيسى أعمال تطوير وتهذيب وزراعة الأشجار وتهذيبها أمام مجمع المروة التجاري، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفرالشيخ والشوارع الرئيسية. 

وتابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة إزالة حالة تعدٍّ في المهد بدون ترخيص بقرية الربع، بحضور مدير نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ونائب رئيس القرى غرب ورئيس قرية الربع، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع الفداوي حملات النظافة ورفع الإشغالات.

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