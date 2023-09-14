رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع صيانة محطات الصرف الصحي

أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المرور على محطة صرف رقم 4 بحي غرب كفر الشيخ، إذ قام اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، بالمرور على روافع المحطة، والتأكد من كفاءة تشغيلها، وكذلك المرور على أبيار الترسيب، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لروافع المحطة.

صيانة محطات الصرف

وأكد المهندس حسن موافي، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمرور على محطات الصرف بحي شرق وغرب كفر الشيخ، والتأكد من كفاءة التشغيل، وأعمال الصيانة الدورية لمواتير الرفع، قبيل بداية العام الدراسي الجديد، ودخول فصل الشتاء.

استمرار أعمال الرصف

وفي السياق ذاته، أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، متابعته أعمال الرصف للجزء الأخير بشارع وحيد الكاشف، بدءًا من تقاطع شارع الحكيم لقمان، وحتى تقاطع شارع الشهيد الدمرداش بحي شرق كفر الشيخ.

ووجَّه رئيس المركز والمدينة باستلام الأعمال مطابقة لأعلى معايير جودة الرصف، وطبقاً لأعمال الطرح والترسية المنصوص عليها في خطة الرصف، موجهًا باستلام الأعمال مطابقة لأعلى معايير جودة الرصف، وطبقًا لأعمال الطرح والترسية المنصوص عليها في خطة الرصف.

وأوضح موافي، أن ذلك يأتي استكمالاً لأعمال خطة الرصف بمدينة كفر الشيخ بحي شرق وغرب المدينة، وبناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمتابعة أعمال الرصف، واستكمال خطة الرصف لشوارع عاصمة المحافظة، وسرعة نهو أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، واستلامها بأعلى معايير الجودة، طبقًا للخطة الاستثمارية، وأعمال الطرح.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ، من حملات النظافة المكثفة بمختلف المدن والمراكز ورفع كفاءة الإنارة العامة بكل الشوارع.