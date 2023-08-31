رئيس مدينة كفر الشيخ: إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرى روينة والروضة ومتبول

أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية روينة، وقرية الروضة، التابعتين لقرية محلة موسى، حيث تم إيقاف الأعمال من المهد، وإزالة التعديات، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

إزالة التعديات علي الأرض الزراعية بقرية متبول

وأضاف موافي، أنه أيضا في قرية متبول فقد تم إزالة حالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية من المهد، وتم إيقاف الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددا بضرورة الاستمرار في المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لضبط أي تعديات على الأراضي الزراعية، وكذا مخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون.

وأوضح رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات الرئاسة المصرية في مواجهة أخطار التعديات على الأراضي الزراعية، ومجابهة تلك التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين، وكذا مخالفات البناء بدون ترخيص، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضبط جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء، وإيقاف أعمالها، وإزالتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

إزالة 6 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالحامول

وفي وقت سابق، فقد أكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، إزالة التعديات الفورية، التي تمكنت من إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، منها فك شدة خشبية لسمل خرساني على الأرض الزراعية بقرية 47 الشراقوه جمعية الأمل على مساحة 150م، وإزالة فورية في المهد لـ3 حالات الحالة الأولى عبارة عن فك شدة خشبية بغرض عمل سمل خرساني على مساحة 120 متر تعدي على الأرض الزراعية بناحية 45 الجدية، والحالة الثانية عبارة عن فك شدة خشبية بغرض عمل سمل خرسانى تعدي على الأرض الزراعية بناحية 63 الجدية على 120م، والحالة الثالثة عبارة عن فك شدة خشبية بغرض عمل سمل خرساني تعدي على الأرض الزراعية بناحية 83 الخارجين على مساحة 160م، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شد خشبية معدة لعمل سمل خرسانى تعدٍ على أرض زراعية بقرية تعاون تاني على مساحة 150م، وإزالة فورية في المهد عبارة عن فك شدة خشبية تعدي على الأرض الزراعية بقرية القليعة عبارة عن سمل خرساني بمساحة 150 م.