محافظ كفر الشيخ يوجه بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/ 2024

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024، بمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الشوارع داخل المدن، ورصف طرق محلية، وتوريد آلات ومعدات لتطوير منظومة النظافة العامة، والانتهاء من إنشاء الكباري المدرجة بالخطة بعدد 5 كباري، لتيسير الحركة المرورية وفك الاختناقات داخل المدن.

جاء ذلك بحضور بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسؤول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظ، وجميع جهات الولاية.

تطوير عدد من المباني الحكومية

كما وجّه بالانتهاء من تطوير عدد من المباني الحكومية وخاصة المراكز التكنولوجية لتقديم الخدمات للمواطنين، كما وجّه بتنفيذ جميع برامج و بنود الخطة الاستثماري، والمتابعة المستمرة كل 15 يومًا للوقوف على معدلات التنفيذ، لرفع مستوى الخدمات، والوصول لرضا المواطنين، كما بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في برامج التنمية المحلية، لرفع مستوى الخدمات التي تقدم لمواطني المحافظة.

ومؤخرا، ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددًا من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

حيث وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 210م2 أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف معدية مهدى تابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس مشروعات نفع عام، وضمن مبادرة حياة كريمة، كما وافق على تخصيص عدد من المشروعات النفع العام ضمن مبادرة حياة كريمة بناحية الوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس ، ووحدة إسعاف الكمين بقرية البصراط على مساحة 180م2 أرض ملك وزارة الزراعة، ومركز شباب نظارة الغنايم التابعة لقرية بنى بكار على مساحة 2162,40م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية بنى بكار.