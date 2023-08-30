محافظ كفر الشيخ: رصف الشوارع الضيقة بالأسفلت والانترلوك

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال الرصف بمراكز ومدن المحافظة، سواء رصف الطرق والشوارع بالإسفلت، أو رصف الشوارع الضيقة والحواري بالأنترلوك، كما وجه الشكر لأهالي قرية البياض التابعة لأبو مندور لمشاركتهم المجتمعية في تدعيم، وإحلال الكوبري الوسطاني بقرية البياض بالمشاركة مع الوحدة المحلية لقرية ابو مندور.

رصف الشوارع الداخلية بمركز الحامول

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رصف الشوارع الداخلية بالانترلوك، ورفع بلوعات الصرف، وإنشاء بالوعات الأمطار، كما تابع أعمال تسليك البالوعات الموجودة بالشوارع العامة والفرعية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها، لاستقبال موسم الشتاء المقبل، بواسطة السيارة النافوري المخصصة لذلك، والتي تم تخصيصها لوحدة الصرف الصحي، لمواجهة أي سدى قد تحدث من ارتفاع مناسيب المياه، والضغط على شبكات الصرف الصحي، فيتم تصريف الأمطار سواء على مجاري مائية أو شبكة الصرف الصحي.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، تنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، واستكمال أعمال الرصف الجارية بطريق دائري فرج الكبرى وعرض الطريق 8 متر تابع لمديرية الطرق، بطول 2كيلو و100متر، موجهًا بالإسراع في معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، ومراعاة الدقة في التنفيذ والجودة في الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، كما تابع حملات إزالة الإشغالات بشوارع مدينة الرياض.

تطوير الطرق بمركز قلين

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الأعمال النهائية لأعمال الرصف بالمركز والمدينة ووضع الطبقة الاسفلتية، ابتداءً من مزلقان المستشفى إلى كوبري مستشفى قلين المركزي، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية، والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز، ورفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية والتمهيد لأعمال الرصف، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

ووجّه اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، الشكر لأهالي قرية البياض التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو مندور على دعم المشاركة المجتمعية من شباب وأهالي قرية، لقيامهم بتدعيم وإحلال الكوبري الوسطاني بقرية البياض بالمشاركة مع الوحدة المحلية لقرية أبو مندور، وذلك بالتزامن مع أعمال التأهيل وتبطين الترع بنطاق القرية.