الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذى كفر الشيخ يوافق على تخصيص أراضي لإقامة مشروعات خدمية

المجلس التنفيذي
المجلس التنفيذي

ناقش اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ،  عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور  عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عماره، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، و أشرف عبدالونيس، عضو مجلس الشيوخ، ويونس عبدالرازق، عضو مجلس النواب، وعادل النجار عضو مجلس النواب، واللواء الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والعقيد أحمد كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد اسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات، وأعضاء برلمان الشباب.
 


ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص مساحة 210م2 أرض أملاك دولة لإقامة وحدة إسعاف معدية مهدى تابعة للوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس مشروعات نفع عام، وضمن مبادرة حياة كريمة، كما وافق على تخصيص عدد من المشروعات النفع العام ضمن مبادرة حياة كريمة بناحية الوحدة المحلية لقرية برمبال مركز مطوبس، ووحدة إسعاف الكمين بقرية البصراط على مساحة 180م2 ارض ملك وزارة الزراعة، ومركز شباب نظارة الغنايم التابعة لقرية بنى بكار على مساحة 2162,40م2 أرض ملك الوحدة المحلية لقرية بنى بكار.
 

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كما وافق على تعديل قرار التخصيص رقم 2252 لسنة 2022 بشأن إقامة محطة رفع صرف صحى بقرية الحصة التابعة للوحدة المحلية بقرية البصراط بمساحة 451 لتغيير المساحة والحدود على الطبيعة.

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص مساحة 1835,40م2 ، لإقامة معهد أزهرى اعدادى ثانوى فتيات بقرية المجاز الشرقى التابعة للوحدة المحلية لقرية التفتيش مركز الحامول، كما وافق على إنشاء مكتب صحة قرية الجزار بمركز بيلا.

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