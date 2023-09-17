الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس جامعة كفر الشيخ يكرم المتطوعين بمركز التطوير المهني

التكريم
التكريم

كرم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أول مجموعة من الطلاب المتطوعين الذين قدموا خدمات جليلة للمركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة على مدار 6 أشهر بالعمل داخل المركز، جاء التكريم خلال حفل أقيم في المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور علاء غازي، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

  • رئيس جامعة كفر الشيخ: المركز يسعي لتأهيل الطلاب لسوق العمل


وخلال كلمته، أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن المركز يسعى إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال مجموعة من التدريبات العملية وخدمات التطوير المهني، كما يعمل المركز على التواصل الدائم لربط الجامعة باحتياجات سوق العمل، ويعد العمل التطوعي من أهم القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الفرد، فهو يساهم في خدمة المجتمع وتنمية قدرات الفرد على العطاء والمشاركة، كما أن العمل التطوعي يعزز روح التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، ويعد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ أول من أسس الاستعانة بالمتطوعين من طلبة الجامعة في أنشطة وخدمات المركز.

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وأكدت الدكتور أمانى شاكر، على أهمية العمل التطوعي حيث أنه من أهم الممارسات المجتمعية التي تساهم في بناء المجتمع وتطويره، ويلعب دوراً مهماً في تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، كما يساهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة المجتمعية، وأضافت ان تكريم المتطوعين ضروريا تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على الاستمرار في العمل التطوعي مؤكدة أن العمل التطوعي هو ثقافة إيجابية يجب أن تعمم على جميع أفراد المجتمع.


ومن جانبه، أشاد الدكتور علاء غازي، بجهود المتطوعين، مؤكداً أنهم نموذج يحتذى به في العمل التطوعي وكان لهم دوراً مهماً في نجاح المركز، من خلال تقديمهم للمساعدة والدعم للطلاب المستفيدين من خدمات المركز.


وفي ختام الحفل، قام الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، بتسليم شهادات تقدير ومكافآت مالية وهدايا للمتطوعين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

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