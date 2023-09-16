أول مائدة نقاش مستديرة لأصحاب الأعمال بجامعة كفر الشيخ

نظم المركز الجامعي بكفر الشيخ، للتطوير المهني (UCCD) مائدة مستديرة لمناقشة (تحسين توافق خريجي جامعة كفر الشيخ مع احتياجات سوق العمل)، وقد جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أماني شاكر نائب، رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بالجامعة، الدكتور علاء غازي مدير المركز، والدكتور أحمد سليم مسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال، وبمشاركة ممثلي عدد من القطاعات الحكومية والخاصة بمحافظة كفر الشيخ، بقاعة مجلس الجامعة.

تقييم جاهزية الخريج الجامعي لسوق العمل

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المائدة المستديرة لأصحاب الأعمال قد تناولت عدة محاور هي: “تقييم مدى استعداد وجاهزية خريجي الجامعة لدخول سوق العمل ومواجهة تحدياته، وتحديد المهارات والمعرفة الضرورية والمرغوبة من قبل أصحاب الأعمال في سوق العمل الحديث والمجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير خريجي جامعة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مقترحات لاستحداث البرامج المميزة والبينية والتدريب في الجامعة بناءً على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والصناعي لتحقيق توافق أفضل بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل”.



وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تلبية احتياجات الدولة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومتطلبات الجمهورية الجديدة، من خلال الاهتمام بالمسار الأكاديمي والمهني والإبداعي للطلاب. وأن الهدف من إقامة المائدة المستديرة هو مواكبة مستجدات سوق العمل وتحديد التحديات التي تواجه الخريجين الجدد، والتعرف على أهم المهارات التقنية المطلوب توافرها في خريج الجامعة ليصبح قادراً على المنافسة في سوق العمل في ظل التحديات الاقتصادية.

جامعة كفر الشيخ: نسعى لتخريج طالب متميز

وخلال كلمتها أكدت الدكتور اماني شاكر، أن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع بقطاعاته ومؤسساته المختلفة العام والخاص وتسعى جامعة كفر الشيخ الى تخريج طالب متميز يمتلك العديد من المهارات المؤهلة لسوق العمل الحالي والمتطور دائمًا، ومن هنا كان الهدف من إقامة المركز الجامعي للتطوير المهني ليكون أحدث إضافة لتحقيق هذا الهدف، ولدعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم الشخصية والمهنية وإعدادهم لمواكبة متطلبات سوق العمل الحديث من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف فضلاً عن الربط بين ما يدرسه الطالب في الحياة الأكاديمية، ومتطلبات سوق العمل مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بمحافظة كفر الشيخ.

ومن جانبه قدم الدكتور علاء غازي مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ، عرضًا تقديميًا عن أنشطة وخدمات المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة كفر الشيخ الذي يقدمها المركز للطلاب والخريجين وهي خدمات الإرشاد والتطوير المهني، وخدمات التدريب وتنمية المهارات، فضلًا عن خدمات التوظيف.

وثمن البيان الختامي للمائدة المستديرة، مشاركة فئات كبيرة من المجتمع في المائدة، والتي أسفرت عن عدد من التوصيات أهمها ضرورة تنفيذ موائد نقاش مستديرة متخصصة لكل مجال للتعمق في النقاشات المتخصصة ولتحقيق نتائج أكثر فاعلية، زيادة التعاون بين المركز الجامعي للتطوير المهني والبنوك في مجال التدريب لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات القطاع، توفير معارض توظيف للشركات وأصحاب الأعمال بصفة دورية داخل الجامعة، العمل على إيجاد صيغة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بمجالس الشركات والعكس بمشاركة الشركات وأصحاب الأعمال في مجالس الأقسام والكليات، تضمين البرامج التكنولوجية ضمن المقررات الدراسية وعدم اقتصارها على مشاريع التخرج.