الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التعليم المجتمعي ويوجه بطرح المنتجات للجمهور

المعرض
المعرض

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض التعليم المجتمعي،  بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الأسر بنسب تخفيضات تصل لـ70%.

محافظ كفر الشيخ: طرح منتجات التعليم المجتمعي للجمهور


ووجه محافظ كفر الشيخ، بطرح منتجات التعليم المجتمعي للجمهور في كل إدارة تعليمية، كما وجه بالتعاون بين الحكم المحلي ومديرية التربية والتعليم، وخاصة التعليم الفني، من العاملين والطلاب بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، بإعادة تأهيل الرواكد من خشب وحديد وإطارات سيارات وغيرهم سواء بمخازن المحليات من مراكز مدن وغيرهم، لتصنيع البرجولات والكراسي والمقاعد، وغيرهم ، للاستفادة من تلك الرواكد.
 جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عماره، المستشار العسكري، والعميد أيمن كمال، بالمكتب العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعرض يضم منتجات مختلفة مثل أعمال الخرز والطباعة على القماش والرسم على الجلد والخشب بطريقة الحرق ومنتجات التريكو والكروشية والمكرميات والمنول والكليم اليدوى وسعف النخيل والبوص والصدف والمفروشات المختلفة كاللحاف الفيبر، وأطقم السرير ومفارش السفرة، وتابلوهات من خامات البيئة والمنتجات الزراعية كالعصائر و المربات ، والمخللات، ومنتجات الألبان والمنظفات الصناعية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عقد اجتماعات موسعة مع الإدارات التعليمية المختلفة من أجل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

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