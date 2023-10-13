"الزراعة": مخزون السكر يكفي حتى موسم الإنتاج الجديد

الدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يوجد مخزون من السكر يكفي احتياجات البلاد من السكر حتى موسم إنتاج السكر من القصب في يناير المقبل وإنتاج السكر من البنجر في أول مارس المقبل، حيث إن ارتفاع أسعار السكر في الأسواق في الوقت الحالي غير مبررة وهناك مبالغة في الأسعار وأن الحكومة تسعى للسيطرة على رفع الأسعار من خلال مبادرة خفض أسعار السكر من 15 % إلى 25 % اعتبارا من غد السبت.

إنتاج السكر

وقال عبد الجواد في تصريحات لـ"الدستور" إن الإنتاج الجديد من سكر القصب في يناير المقبل وأن التجار سبب ارتفاع أسعار السكر، كما أن ثلاث شركات تقوم بإنتاج السكر وتقوم بالتصدير للخارج وتبيع بسعر السوق الحر في حين أن السعر العالمي والتصدير يتراوح بين 25 و27 ألف جنيه للطن ولابد ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن 30 جنيهًا للكيلو في السوق الحر، لافتًا إلى أن سعر البيع بـ40 جنيهًا للكيلو للمستهلك غير مبرر.

وأوضح "عبد الجواد" أن إنتاج مصر من السكر من القصب والبنجر نحو 2 مليون و800 ألف طن من القصب والبنجر والفركتوز، منهم 750 ألف طن سكر من القصب، ومليون و750 ألف طن من سكر البنجر، ومن سكر اللاكتوز والفركتوز 250 ألف طن بإجمالي 2 مليون و750 ألف طن، وتقوم مصر باستمرار في حدود 400الف طن، حيث تستهلك مصر 3,2 ملايين طن سكر سنويًا.

كسر القصب

وأوضح رئيس مجلس المحاصيل السكرية يكفي 3 شهور حتى كسر القصب وإنتاج السكر، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا زراعة محصول البنجر ونستهدف زراعة 700 ألف فدان من البنجر مقابل 650 ألف فدان في الموسم الماضي بينما زراعة محصول القصب تابعة في حدود 330 ألف فدان في الموسم الجديد ستنتج 750 ألف طن سكر.