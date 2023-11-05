الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز "حدائق العاصمة" يتابع نسب إنجاز مشروع الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين

عمار مندور
عمار مندور

عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم الأحد، مع الدكتور محمود مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث البناء والإسكان والمسؤولين من المركز؛ لمناقشة بعض الأعمال الجاري تنفيذها ويشرف عليها مركز البحوث الإسكان بمشروع العمارة الخضراء الصديقة للبيئة بالمدينة.

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مشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة 

واستعرض المهندس عمار مندور، نسب إنجاز تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم تنفيذ المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ 26976 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، بينما يتضمن النموذج الثاني تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج غرفتين وصالة، بينما المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي تنفيذ 26496 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة، وكذلك أيضًا مشروع  سكن لكل المصريين.  

وشدد مندور، على ضرورة التنسيق مع الشركات العاملة بتلك المشروعات لتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب وتكثيف العمل بالمواقع والالتزام  بقواعد الصحة والسلامة المهنية بمواقع العمل، وذلك حرصًا منه على زيادة نسب الإنجاز والاهتمام بجودة الأعمال، كما تم استعراض الموقف الحالي لمشروع الإسكان المتوسط، مؤكدًا ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروع لزيادة نسب الإنجاز ومراعاة الجودة في تنفيذ الأعمال.

وأجرى رئيس الجهاز، جولة مع مركز البحوث بمواقع العمل، موجَّهًا بتكثيف الأعمال وزيادة العمالة لسرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها.

كما استقبل مجموعة الإشراف من جامعة الفيوم، وتم مناقشة الأعمال المُسندة إليهم للإشراف على الأعمال، موجَّهًا بسرعة الإنجاز وزيادة معدلات العمل بالمواقع. 

وفي سياقٍ متصل، استقبل المهندس عمار مندور، اللواء أيمن القاضي، رئيس الإدارة المركزية للأمن بهيئة المجتمعات العمرانية، وناقشا الموضوعات التي تخص القطاع الأمني بالمدينة.

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