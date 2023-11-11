الإعلان 18.. موعد إصدار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وقيمة القسط

يتصدر السؤال عن شقق ووحدات الإسكان الاجتماعي محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، إذ تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بحجز شقة تابعة للإسكان الاجتماعي خاصة أنها تتميز بعدة ميزات أولها السداد الميسر على عدد كبير من السنوات فضلًا على أنها مرخصة وبها كل الخدمات من توصيل غاز ومياه وكهرباء وعدادات خاصة بهم ومدعومة ماديًا من قبل البنك المركزي ضمن مبادرة التمويل العقاري.

موعد إصدار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

ومن هذا الجانب، من المقرر أن يتم طرح هذه الشقق في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، وتتراوح مساحتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، وفقًا لبيان سابق صادر عن صندوق الإسكان الاجتماعي.

شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي.. الإعلان الجديد

حسب أوضحت وزارة الإسكان فإنه يلزم توافر سبعة شروط ليحصل المتقدم على وحدة مدعومة من التمويل العقاري وهي كالتالي:

-يجب على المتقدم أن يكون من جنسية مصرية

-يكون في الفئة العمرية بين 21 و50 عامًا.

-كما يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري المطلوب للأعزب 6000 جنيه وللمتزوج 8000 جنيه.

-لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، يجب عدم التقدم بأكثر من طلب وحدة سكنية في نفس الإعلان.

-يجب سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب لشقق الإسكان الاجتماعي.

-لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، يجب على المتقدم أن يمتلك دليلًا يثبت إقامته في المحافظة أو وظيفة بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يرغب في التقدم لها.

-لا يتم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للفرد أو أسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

-تتراوح أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 18 بين 245.000 و360.000 جنيهًا، مع العلم أن أقساط شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 1 على نظام التمويل العقاري، ويتم التقسيط على مدار 30 سنة كحدٍ أقصى.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن للمواطنين الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي من خلال أرقام الخط الساخن 5777، والتي وفرتها وزارة الإسكان لتسهيل الإجراءات.

كما يمكن الاستعلام عن طريق الاتصال برقم 118 أو أي تليفون محمول، أو من خلال الخط الأرضي برقم 090071117. يتم استقبال الاستفسارات طوال الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

كما يمكن الاستعلام إلكترونيًا عبر هذا الرابط.

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