"حكاية وطن".. إنجازات قطاع الإسكان خلال 9 سنوات

شهد قطاع الإسكان والمرافق، إنجازات عديدة خلال الأعوام الماضية، واستعرض مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، كيفية تطوير قطاع الإسكان والطفرة التي شهدها.

وذكر التقرير، أن مصر كانت لديها عدة تحديات رئيسية في ملف التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن التحدي الأول لملف الإسكان هو ضيق الحيز المكاني المعمور والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية.

إنشاء 24 مدينة جديدة

وأضاف التقرير أنه في عام 2011، أصبحنا 89 مليون يعيشون على مساحة 7%، ولكن منذ عام 2014، تم إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة، موزعين توزيعًا جغرافيًا متكافئًا على نطاقات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، بالإضافة إلى 14 مدينة مخطط البدء في تنفيذها.

وأوضح التقرير، أنه تم إنفاق 1 تريليون و300 مليار جنيه على المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الـ9 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء 860 ألف وحدة إسكان اجتماعي تجاوزت 300 مليار جنيه.

مشروع التجلي الأعظم

وأردف التقرير، أن مشروع التجلي الأعظم سيرفع عدد السائحين للمنطقة إلى مليون ونصف المليون سائح خلال العام، خاصة أن المردود الاقتصادي للمشروعات القومية خلال هذه الفترة كان كبيرًا، ليتم إسناد 17 ألفًا و500 أمر إسناد وفّر 6.5 مليون فرصة عمل في الصناعات المرتبطة بالمشروعات والبناء.

وذكر التقرير أن مصر أنشأت خلال الـ9 سنوات الماضية 1.5 مليون وحدة سكنية، بجانب القضاء على 357 منطقة غير آمنة ببناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية.