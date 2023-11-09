موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان الجديد

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بمعرفة موعد فتح حجز شقق ووحدات الإسكان الاجتماعي وذلك للحصول عليها من خلال الدولة كونها تتميز بميزات إضافية أولها طريقة الدفع الميسرة على عدد سنوات طويلة فضلًا عن الدعم من خلال البنك المركزي ضمن مبادرة التمويل العقاري وفي ميالي كافة التفاصيل من موعد الحجز والشروط والأماكن المتاحة وأسعار شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 18

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وتصدر عنوان الإعلان عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 محرك البحث جوجل في الأيام الأخيرة ويتساءل الشباب من مختلف المحافظات هن هناك إمكانية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023.

وحسبما أوضح صندوق التمويل العقاري يتم توفير شقق الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الدخل المحدود لعام 2023، وقد وفرت بعد توفير الحكومة شققًا ووحدات سكنية للشباب المقبلين على الزواج، ولكن بشروط خاصة، إذا توفرت جميع الشروط المطلوبة، فسيتمكن المتقدم من الحصول على وحدة سكنية في أسرع وقت ممكن، وفي السطور الأتية كافة الشروط.

موعد فتح باب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان الجديد

يتوقع أن يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي في مصر في عام 2023، تحديدًا في الربع الأخير من العام. ومن المهم أن يلتزم المتقدمون بجميع الشروط المحددة للحصول على الوحدات السكنية، حيث سيتم رفض أي طلب يخالف هذه الشروط.

سعر شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023 الإعلان الجديد

أما بالنسبة لأسعار شقق الإسكان الاجتماعي للشباب المقبلين على الزواج، فسيتراوح سعرها بين 245 ألف جنية و360 ألف جنية. يمكن تقسيط المبلغ المتبقي بمقدم قدره 15 ألف جنية فقط، وسداد المبلغ المتبقي شهريًا بأقساط قدرها 650 جنية مصري، وذلك لمدة تصل إلى 30 سنة.

شروط الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2023

يتعين على المتقدم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في عام 2023 أن يتوفر عدة شروط لدى المتقدم وهي كالتالي: