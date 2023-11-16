يتصدر البحث عن شقق الإسكان الاجتماعي والاستعلام عن نتيجة التقديم للحصول على وحدة سكنية ضمن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان السادس عشر محرك البحث جوجل في الأيام القليلة الماضية مع اقتراب صدور النتيجة.

الإعلان رقم 16.. طرق الاستعلام عن نتيجة التقديم في الإسكان الاجتماعي

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير طرق الاستعلام عن نتيجة التقديم في الإسكان الاجتماعي.

شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان رقم 16

يذكر أنه في الربع الأخير من عام 2022 انتهى الراغبون في حجز شقق الإسكان من التقديم في الإعلان الـ16 المقدم من وزارة الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري للمواطنين من محدودي الدخل وكان الإقبال على الحجز مكثفًا، لاسيما أن الحجز كان مدعومًا من البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الإسكان، وذلك بهدف منح الشباب وحدات بتمويل ميسر على عدد سنوات طويل.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ16

وخلال الساعات الأخيرة، كثف المتقدمون البحث عن طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، ومن خلالها يمكن معرفة هل تم قبولهم في الإعلان أم لا.

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان الـ16

وأشارت وزارة الإسكان الاجتماعي إلى أن هناك العديد من الطرق التي يمكن للمتقدم الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لمعرفة نتيجة التقديم في الإعلان 16 سواء إلكترونيًا أو عبر خدمة الرسائل أو المكالمات الهاتفية، وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور التالية خطوات الاسعلام عن شقق الإعلان 16.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان رقم 16

تسجيل الدخول في الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي من هنــــــــا .

- اختيار خانة مشروعات الإسكان من القائمة الرئيسية.

- إدخال رقم المشروع الذي قدّم فيه المستعلم للحصول على وحدة سكنية به.

- إدخال بعض البيانات شخصية للمتقدم بشكل تفصيلي وتتضمن «الاسم رباعي، والرقم القومي، والوظيفة، ومحل الإقامة».

- الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام.

- تظهر حالة الطلب إما بالقبول أو الرفض مع ذكر السبب حال الرفض.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من خلال الهاتف

وأشار الصندوق أنه يمكن الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعى الاعلان 16 من خلال عدة أرقام ساخنة للرد على المتقدمي إذا تعذر عليهم الاستعلام الالكتروني وهي:

- الاتصل على 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول.

- الاتصال برقم 090071117 من أي خط أرضي.

كما أتاح الصندوق الاستعلام عن النتيجة عن طريق إرسال رسالة نصية بها الرقم القومي للمتقدم في عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي على رقم 1124 وتبلغ التكلفة 3 جنيهات.