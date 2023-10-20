رابط صندوق التمويل العقاري.. استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

ترتفع معدلات البحث عن رابط صندوق التمويل العقاري من أجل الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي للوحدات السكنية التي تقدم بها المواطنين ضمن مشاريع الاسكان المتاحة من الدولة.

صندوق التمويل العقاري استعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي

نعرض في التقرير التالي رابط الوصول إلى صندوق التمويل العقاري وخطوات الاستعلام عن حالة الطلب بالرقم القومي، واجراءات التحويل بين الوحدات السكنية.

يمكن الوصول إلى رابط صندوق التمويل العقاري والاستعلام عن حالة الطلب من خلال الرابط التالي

https://cservices.shmff.gov.eg/

الضغط على مركز خدمة المواطنين

الضغط على طلبات

الضغط على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام

يتم تسجيل الدخول بالرقم القومي لصاحب الطلب

كتابة كلمة المرور التي تم تسجيلها

الضغط على كلمة دخول

بعد الدخول يتم تحديد المشروع الخاص بحجز الوحدة السكنية

إدخال موعد التقديم وتاريخ سداد دفع مقدم الحجز

الضغط على كلمة الاستعلام لتظهر تفاصيل حالة الطلب

تحويلات شقق الاسكان من صندوق التمويل العقاري

أعلن صندوق التمويل العقاري ودعم الاسكان الاجتماعي عن استمرار فتح باب التحويلات حتى يوم الثلاثاء ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٣ للعملاء الذين أوضح فرز بياناتهم أنهم كانوا خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة بالمشروعات السكنية التي تم طرحها ضمن وحدات سكن لكل المصريين 3 وتم إرسال رسائل لهم لتحديد المدن الجديدة التي يمكنهم التحويل إليها لاحقًا سواء بنفس أسعار الإعلان الحالي وبالمدن التي تتوفر بها وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أو بأسعار وشروط جديدة بمدن بها وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا.

يكون التحويل من نفس الرابط السابق

ويكون اختيار أيقونة طلب تعديل رغبة حجز وحدة سكنية

ثم يتم اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات

ثم يتم تحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة داخله

الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار

اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها

رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء

الضغط على تقديم

ثم يمكن التأكد من تقديم الطلب من خلال قائمة الطلبات

التواصل مع صندوق التمويل العقاري

في حالة الاحتياج إلى المزيد من الاستفسارات أو الاستفهام عن أي أمور متعلقة بعمليات التحويل يمكن للمواطنين التواصل مع صندوق التمويل العقاري من خلال مراكز خدمة العملاء عن طريق الاتصال على الأرقام الخاصة بهم وهي 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن أو مديريات الإسكان.