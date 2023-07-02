يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي من المواطنين المتقدمين بطلبات لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرات سكن لكل المصريين التي يتم تنفيذها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي

يسر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المواطنين إمكانية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بكل سهولة من خلال رابط موقعه الخاص الذي يوفر مختلف الخدمات الخاصة بحجز الوحدات السكنية.

الدخول على رابط صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا

https://cservices.shmff.gov.eg/

بعد الدخول على الرابط تفتح صفحة

خدمات الصندوق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الفرز والتظلمات

أو الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الاجتماعي

تقديم الشكاوى والمقترحات

حجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة

كما يوجد مركز خدمة المواطنين

ومن خلال هذا المركز يمكن إجراء العديد من الخدمات للأشخاص المتقدمين للحصول على وحدات سكنية منها

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

طلب تعديل من دور إلى دور (خاص بالحالات المرضية فقط)

طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية

طلب تصحيح البيانات

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام

طلب إعادة الاستعلام الميداني

تقديم إفادة مخالصة سداد القرض

طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة

طلب تغيير جهة التمويل

طلب تنازل عن إعلان سابق

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية

طلب استراد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات

مشروع العمارة الأخضر المواكب للحفاظ على البيئة

في ضوء المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" تم الإعلان عن مشروع "العمارة الخضراء" أطلقه صندوق الإسكان الاجتماعي؛ والذي يتميز باستخدام مواد بناء صديقة للبيئة، وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، و توفير في استهلاك المياه والكهرباء.

كذلك الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20%؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء، بالإضافة إلى عمل مسارات خضراء مستدامة، ومسارات نقل مستدامة، واختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي، للاستفادة من ظلال الأشجار.

وبالفعل تم إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بمشروع العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين داخل 4 مدن مصرية تنفيذا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.

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