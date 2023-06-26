وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي ببني سويف الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بني سويف الجديدة، بطاقة إجمالية 52 ألف م3/يوم، حيث يجرى حاليًا الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة للمحطة، وذلك بحضور مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة.

وتجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بموقع محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بمدينة بنى سويف الجديدة، واستمع إلى شرح من مسئولى جهاز المدينة، وشركة المقاولون العرب المُنفذة للأعمال، عن الموقف التنفيذي للأعمال بالمحطة، حيث تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلتين الأولى والثانية، وجار الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة، كما أنه تتم المعالجة الثلاثية لـ12 ألف م3 من المياه المعالجة ثنائيا، لاستخدامها فى رى المسطحات الخضراء بالمدينة.