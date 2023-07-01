تفاصيل حجز شقق الإسكان بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة (المساحات والأسعار ونظام السداد)

أعلن المهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح جديد لشقق تعاونيات الإسكان، منها 74 وحدة بمواقع متميزة في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة.

وقال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه سيبدأ حجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

أسعار شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

- سجلت الشقة الـ 109 أمتار، مليون و383 ألف جنيه.

- سجلت الشقة الـ 152 مترًا، مليون و983 ألف جنيه.

أنظمة سداد شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

1- شقة مساحة 109 أمتار

- إجمالي سعر الوحدة و الجراج: 1383469 جنيهًا.

- جدية دخول القرعة: 106820 جنيهًا.

- دفعة التخصيص: 213640 جنيهًا.

- دفعة التعاقد والاستلام: 213640 جنيهًا.

- إجمالي المقدم: 534100 جنيهًا.

- قيمة القسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات: 42469 جنيهًا.

2- شقة مساحة 152 مترًا

-إجمالي سعر الوحدة والجراج: 1938716 جنيهًا.

-جدية دخول القرعة: 148960 جنيهًا.

-دفعة التخصيص: 297920 جنيهًا.

-دفعة التعاقد والاستلام: 297920 جنيهًا

-إجمالي المقدم: 744800 جنيهًا

-قيمة القسط ربع سنوي لمدة 5 سنوات: 59696 جنيهًا.

موعد قرعة شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

القرعة العلنية لتخصيص شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.