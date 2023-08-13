صندوق التمويل العقارى.. رابط الاستعلام عن حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الإعلان العاشر

الاستعلام عن حجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل فى الساعات القليلة الماضية .

الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

للراغبين عن الاستعلام عن حجز وحدات الإسكان الإجتماعى الإعلان العاشر عليهم الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

اختيار رقم الإعلان المتقدم فيه المستعلم… وهو الإعلان العاشر

كتابة بيانات المتقدم بطلب التخصيص بدقة.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم والمكون من 14 رقم.

تحديد موعد دفع إيصال جدية الحجز.

الضغط على كلمة استعلام.

فى نهاية الخطوات تظهر كافة البيانات المستعلم عنها عن الوحدة المطلوبة.

وعلى صعيد متصل، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة عدة طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال استخدام الرقم القومي الإعلان العاشر وهي:

الخط الساخن لخدمة عملاء صندوق الاجتماعي

من خلال الخط الساخن أو خدمة العملاء يمكن للمواطن الذى تقدم لحجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى أن يستعلم عن وحدته من خلال الاتصال بخدمة العملاء مستخدمًا الرقم القومي المدون على البطاقة الشخصية له .

والأرقام التي وفرها صندوق الإسكان الاجتماعي من أجل الاستعلام عن الوحدات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستعلام على المواطنين هي: 1188، أو 5777، أو 5999، حيث يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي الخاص بالمتقدمين لحجز الوحدات، للرد على استفساراتهم.

كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية التى توفرها الدولة من خلال صندوق التمويل العقاري الإعلان العاشر:

توجد في عدد مدن مصرية مختلفة (العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – السادات).

وصل عدد الشقق السكنية "إسكان محدودى الدخل" والجاهزة للتسليم، ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، نحو 19620 وحدة سكنية، كاملة التشطيب.