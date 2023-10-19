زادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عن رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وعدد الوحدات المطروحة، حيث يرغب عدد كبير من المواطنين في تقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين والتي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الاسكان ودعم التمويل العقاري.

رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يمكن حجز وحدات سكنية في كافة المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) والتي تخصصها الدولة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مشاريع الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة في نحو 5 مدن جديدة بعدة محافظات، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويمكن للمتقدمين شراء كراسة الشروط من خلال فروع هيئة البريد المصري في كافة محافظات الجمهورية للاطلاع على شروط التخصيص لكل مشروع وأنظمة السداد المتاحة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية في المشروعات المطروحة بالمحافظات.

موعد حجز شقق الاعلان الـ18

فعلت وزارة الاسكان الاجتماعي رابط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الـ18 من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر المقبل حيث يمكن للمواطنين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية حجز شقق الإسكان الاجتماعي وذلك لمن تنطبق عليهم شروط الحجز.

تتراوح جميع مقدمات جدية الحجز للشقق المطروحة في الإعلان الـ18 طبقا للمشروع المتقدم له حيث بلغ مقدم جدية الحجز لشقق الاسكان المتميز نحو 25 ألف جنيه، في حين بلغ مقدم جدية الحجز لشقق سكن مصر نحو قيمة 50 ألف جنيه، وبلغ المقدم لجدية الحجز لشقق جنة نحو مبلغ 100 ألف جنيه.

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تفاصيل الاعلان الـ 18 لتخصيص وحدات سكنية لمحدودي الدخل

عدد الوحدات السكنية في كل مشروع للإعلان الـ 18

حددت وزارة الاسكان عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك عدد محدود من الوحدات السكنية المطروحة في كل مدينة في الإعلان الـ18 لحجز شقق الإسكان الاجتماعي وهى كما يلي:-