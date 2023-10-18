الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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مصر

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى ونظام سداد قيمة الوحدات

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى

تزايدت معدلات البحث عن رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في مصر خلال الفترة الماضية، عبر موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمعرفة موقف حجز الوحدات السكنية والحصول على رقم الأولوية الخاصة بكل عميل.

 

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

فعلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رابط موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي؛ تيسيرًا على المواطنين المتقدمين بطلبات حجز الوحدات السكنية ضمن مشروعاتها في جميع المحافظات.

 

ويمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن الوحدات السكنية المحجوزة.
  • تحديد المشروع السكني والمحافظة.
  • إدخال بيانات المتقدم بطلب تخصيص كاملة.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض نتيجة الاستعلام.
  • ظهور حال الطلب (موعد الاستلام أو أسباب الرفض).

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الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي

كما أتاحت الوزارة عدد من أرقام الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، لتلقي الاستفسارات من الحاجزين أو راغبي حجز الوحدات السكنية، والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال الاتصال من أي تليفون أرضي على رقم 5999 أو الاتصال من أي هاتف محمول على رقمي 5777 و1188.

 

نظام سداد شقق الإسكان الإجتماعي

وحول أنظمة سداد شقق الإسكان الاجتماعي، أوضحت الوزارة في بيان لها، أنه يتم استكمال 10% من قيمة الوحدة السكنية، إضافة إلى 1 % مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصص.

 

وقبل الاستلام يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد، وعند استلام الوحدة يتم سداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة.

 

وبعد الاستلام يجب سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0،5 % مصاريف تحصيل).

 

ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

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