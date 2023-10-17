تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي ومعرفة رقم الأولوية
للاستفادة من خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجب تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي للحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة وهي كالتالي:
- مركز خدمة المواطنين
- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعى
- يمكنك الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الإجتماعى
- الشكاوى والمقترحات
- نتائج الفرز والتظلمات
- حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنه
- وظائف خالية
تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي
وتأتي خطوة تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي والاستعلام عن تقديم شقق الإسكان الاجتماعي وكذلك معرفة رقم الأولوية لشقق الإسكان الاجتماعى
أولا قم بالدخول بوابة وزارة الإسكان الاجتماعي.
ثانيًا قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور الخاصة بك.
وإن لم تكن قمت بتسجيل بياناتك على بوابة وزارة الاسكان الاجتماعي قم بالدخول عبر الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.er
ثم اكتب البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، ورقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم بتأكيد كلمة المرور، واضغط على أيقونة تسجيل، وبعدها تستطيع تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي والحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.
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رقم الأولوية لشقق الإسكان الاجتماعى
- لمعرفة رقم الاولوية لشقق الاسكان الاجتماعى يجب تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي من هنا https://cservices.shmff.gov.eg/
- ثم النقر على مركز خدمة المواطنين
- ثم طلبات
- تظهر قائمة من خدمات صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- اضغط على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
- ثم يظهر رقم الاولوية لشقق الاسكان الاجتماعى
ويقدم موقع صندوق الالسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخدمات التالية
- طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية
- طلب تعديل من دور إلى دور
- طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية
- طلب تصحيح البيانات
- طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
- طلب إعادة الاستعلام الميداني
- تقديم إفادة مخالصة سداد القرض
- طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة
- طلب تنازل عن إعلان سابق
- طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني
- طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض
- طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية
- طلب استراد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص
- تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات
- طلب تغيير جهة التمويل