الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي ومعرفة رقم الأولوية

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

للاستفادة من خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يجب تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي للحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة وهي كالتالي:

  • مركز خدمة المواطنين
  • الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعى
  • يمكنك الإبلاغ عن مخالفة لقانون الإسكان الإجتماعى
  • الشكاوى والمقترحات
  • نتائج الفرز والتظلمات
  • حجز وحدات دار مصر / سكن مصر / جنه
  • وظائف خالية

 

تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي 

وتأتي خطوة تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي والاستعلام عن تقديم شقق الإسكان الاجتماعي وكذلك معرفة رقم الأولوية لشقق الإسكان الاجتماعى 

أولا قم بالدخول بوابة وزارة الإسكان الاجتماعي.

ثانيًا قم بكتابة الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور الخاصة بك.

وإن لم تكن قمت بتسجيل بياناتك على بوابة وزارة الاسكان الاجتماعي قم بالدخول عبر الرابط التالي https://cservices.shmff.gov.er

 

ثم اكتب البيانات المطلوبة ومنها الرقم القومي لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، ورقم الموبايل لصاحب الطلب/الشريك بالتضامن، واكتب كلمة المرور ثم قم  بتأكيد كلمة المرور، واضغط على أيقونة تسجيل، وبعدها تستطيع تسجيل دخول وزارة الاسكان الاجتماعي والحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع.

اقرأ ايضا

ننشر تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ؟ الأوراق والشروط

تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023.. سكن مصر وجنة والإسكان المتميز

 

رقم الأولوية لشقق الإسكان الاجتماعى 

  • لمعرفة رقم الاولوية لشقق الاسكان الاجتماعى يجب تسجيل دخول الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي من هنا https://cservices.shmff.gov.eg/
  • ثم النقر على مركز خدمة المواطنين
  • ثم طلبات
  • تظهر قائمة من خدمات صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
  • اضغط على طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
  • ثم يظهر رقم الاولوية لشقق الاسكان الاجتماعى

رابط حجز كراسة شروط مشروعات الإسكان الاجتماعي المتميز "سكن مصر - جنة"

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

 

ويقدم موقع صندوق الالسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخدمات التالية

  1. طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية
  2. طلب تعديل من دور إلى دور
  3. طلب رفع / استكمال المستندات الأساسية
  4. طلب تصحيح البيانات
  5. طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام
  6. طلب إعادة الاستعلام الميداني
  7. تقديم إفادة مخالصة سداد القرض
  8. طلب نقل حجز الوحدة بإسم الورثة
  9. طلب تنازل عن إعلان سابق
  10. طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني
  11. طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطعة أرض
  12. طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية
  13. طلب استراد مقدم الحجز / المبلغ المسدد بعد التخصيص
  14. تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات
  15. طلب تغيير جهة التمويل
تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي وزارة الاسكان الاجتماعي حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

الأكثر قراءة

"التعليم" تعلن موعد تسكين المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الأولى

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

هيئة البث الإسرائيلية: استشهاد نجل "إسماعيل هنية" فى قصف بقطاع غزة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

هل تريدون توطين سكان غزة فى سيناء؟.. مسئول مصرى يفحم نظيره الأوروبى

تعليمات جديدة من البنك المركزى بشأن استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

جلال حمام

تحية إلى رجُل الأزمات الصعبة

د. فكري حسن

حرب إسرائيل الخاسرة

د. زين عبد الهادي

بين الأزهرى والباريسية.. أنشودة اليد الفارغة وحافة الليل

هيثم الغيتاوى

فى غزة.. لا يلعبون كرة القدم

حسين دعسة

مجلس الأمن يحبط المقترح الروسى.. القمة المصرية حول غزة تتوج الجهود الدولية

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثات تطورات التصعيد الإسرائيلي في غزة

شكرى يدين القصف الإسرائيلى العشوائى ضد الفلسطينيين فى غزة

شكرى يرد على دعوات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الجنوب