الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز (سكن مصر _ جنة)

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز (سكن مصر _ جنة) بعدد من المدن الجديدة بالمحافظات من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي عقب طرح كراسات الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة في مكاتب الهيئة العامة للبريد المصري.


شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز (سكن مصر _ جنة)

حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري شروط حجز مشروع الإسكان الاجتماعي المتميز (سكن مصر _ جنة) وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

ألا يقل سن الشخص المتقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر وفقا للقانون.

تجرى قرعة علنية يدوية على الوحدات السكنية المطلوبة في حالة تقدم أكثر من عميل على عليها.

يتم التعامل وفقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

شراء كراسة الشروط المدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا الوحدات التي سيتم إعلانها.


توافر الشروط المطلوبة للدخل الشهري او السنوي للمتقدم للحصول على وحدة سكنية مع المشروع المتقدم إليه بطلب التخصيص.

إن يكون المتقدم من سكان نفس المحافظة المقام فيها المشروع المتقدم إليه.

كراسات شروط شقق الاسكان الاجتماعي 2023 وقيمة مقدم جدية الحجز

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الفوري وأماكن شراء كراسة الشروط

 

أماكن طرح الوحدات السكنية في (سكن مصر _ جنة) وعددها

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن عدد الوحدات السكنية المطروحة في مشروعي سكن مصر وجنة حيث جاءت كما يلي:-

مدينة رشيد الجديدة وعدد الوحدات السكنية المطروحة بها نحو 144 شقة سكنية.

مدينة المنصورة الجديدة وعدد الوحدات السكنية المطروحة بها نحو 288 شقة سكنية.

مدينة ناصر غرب أسيوط وعدد الوحدات السكنية المطروحة بها نحو 192 شقة سكنية.


مدينة غرب قنا وعدد الوحدات السكنية المطروحة بها نحو 144 شقة سكنية.


مدينة ملوي الجديدة وعدد الوحدات السكنية المطروحة بها نحو 148 شقة سكنية.

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رابط أخر موعد للتقديم وحدات ( سكن مصر - جنة)

يستطيع المواطنين الراغبين وتتوافر فيهم الشروط اللازمة والتي حددتها وزارة الإسكان في التقدم للحصول على وحدات سكنية في مشروع سكن مصر وجنة التقديم من خلال الموقع الالكتروني من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023.

 

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الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 

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