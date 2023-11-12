الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التمويل العقاري.. طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 بالرقم القومي إلكترونيًا

التمويل العقاري
التمويل العقاري

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالبحث عن شقق الإسكان الاجتماعي وموعد طرحها وأماكنها وكذلك الأقساط الشهرية، وذلك كونها شقق مضمونة ومرخصة وبها كل الخدمات فضلًا عن أقساطها الميسر على 30 عام ضمن مبادرة صندوق التمويل العقاري بالتعاون مع  البنك المركزي المصري وبالتوازي مع ذلك تواصل الدولة جهودها في توفير المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي. 

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

ويهتم المتقدمون للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالحصول على معلومات حول موعد استلام الوحدات والاستعلام عن نتيجة الطلب. 

وبدأ صندوق التمويل العقاري في استقبال طلبات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 في نهاية العام الماضي من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي هذه الأثناء، يبحث المتقدمون عن طرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن عدة طرق للاستعلام باستخدام الرقم القومي في الإعلان رقم 16.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تتضمن الخطوات التالية إجراء استعلام عن حالة طلب الحصول على وحدة سكنية من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري:

1. زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي من خلال هذا الرابــــــــط.

2. اختيار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية.

3. إدخال رقم المشروع المقدم للحصول على الوحدة السكنية.

4. إدخال جميع بيانات المتقدم.

الإعلان 18.. موعد إصدار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وقيمة القسط

موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الإعلان الجديد

5. الضغط على زر "استعلام".

6. سيتم عرض حالة الطلب، وفي حالة الرفض سيتم توضيح السبب.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2023 

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال طرق مختلفة، حيث أشار صندوق الإسكان الاجتماعي في الإعلان رقم 16 إلى أرقام ساخنة متاحة للاتصال بها والحصول على جميع المعلومات اللازمة. 

يمكن الاتصال بالرقم 1188 أو 5777 من أي هاتف محمول، أو بالرقم 090071117 من أي خط أرضي. 

كما يمكن استخدام الرسائل النصية عبر إرسال الرقم القومي لصاحب الطلب إلى الرقم 1124، مع خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم. 

يجب الإشارة إلى أن هذه الخدمات تسهل على المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي الحصول على المعلومات بشكل سريع وسهل.

 إقرأ أيضًا: الإعلان 18.. موعد إصدار شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وقيمة القسط

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موعد تقديم شقق الإسكان الاجتماعي 2023 وشروط الحصول عليها

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