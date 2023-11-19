البحث عن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 خاصة الإعلان التكميلي الذي أعلن عنه صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الموضوعات التي يكثر البحث عنها على محرك البحث جوجل وكذلك صفحات التواصل الاجتماعي.

موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023.. الإعلان التكميلي

في التقرير التالي نوضح أخر التفاصيل المعلنة عن موعد طرح شقق الاسكان الاجتماعي 2023 في الإعلان التكميلي وفق صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

في آخر حديث للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبد الحميد أوضحت أنه في ظل حرص الدولة على للاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 3" سيتم طرح إعلان تكميلي في فترة قريبة لم يتم الإعلان عن موعدها بعد ومن المتوقع أن يكون في شهر ديسمبر وبداية يناير 2024.

يتم طرح هذا الإعلان التكميلى لمبادرة سكن لكل المصريين بعد أن تلقى الصندوق طلبات أكثر من المتوقع خلال الاعلان الماضي وكان عدد المتقدمين أكثر من عدد الوحدات، في هذا الإطار يتم طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا).

يتضمن هذا الإعلان التكميلي عددا إضافيا من الوحدات السكنية يتم بناؤها استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وبالفعل يتم إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدن في الإعلان السابق حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلي المخطط طرحه قريبًا.

الاستعلام عن وحدات الاسكان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن كل ما يخص وحدات الاسكان الاجتماعي للمتقدمين في مشروعات الاسكان من خلال الدخول على موقع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الموجود هنا https://cservices.shmff.gov.eg/

ويمكن الحصول على مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين سواء من خلال مركز خدمة المواطنين وإجراء طلب تعديل حجز وحدة سكنية او تعديل من دور لدور.

أو يمكن رفع واستكمال المستندات المطلوبة الاساسية للمواطنين

كما يمكن حجز وحدات دار مصر وسكن مصر وجنة من خلال نفس الموقع أيضا.