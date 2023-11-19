الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

" الإسكان ": طرح محال تجارية للبيع و2 كافتيريا ومعرض بمقابل الانتفاع بـ3 مدن جديدة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة عن طرح 15 محلًا تجاريًا، بمساحات تتراوح من (25م2: 43م2)، أسفل العمارات أرقام (4 – 5 – 6 - 7)، بمشروع مدينة العمال بحي أبوهلال بحي جنوب المنيا للبيع بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد العلني، يوم الأحد 24/12/2023.

 

معرض بيع المنتجات 

 

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، عن طرح معرض " بيع المنتجات " المقام على قطعة الأرض رقم 1 بلوك (12020) بمنطقة خدمات الامتداد الشمالي بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 17/12/2023.

 

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وفي السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، عن طرح 2 كافتيريا، الأولى كائنة بموقف الأتوبيس بمدخل المنطقة السكنية بمساحة 231 م2، والثانية كائنة بمبنى موقف سيارات نقل الركاب " السرفيس " بمساحة 143م2 بالمدينة، بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات، على أن تعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز، يوم الأربعاء 20/12/2023.  

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للراغبين في دخول المزادات المعاينة على الطبيعة للمحال والكافتريتن في مواعيد العمل الرسمية لأجهزة المدن المطروحة بها، على أن يتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقار تلك الأجهزة.

 

جهاز تنمية مدينة العبور 

 

وفى سياق اخر كان قد شدد المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور على ضرورة رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمجابهة أي أزمات على مدار ال٢٤ ساعة في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسقوط أمطار بكثافة.

وأكد رشاد على الانتشار السريع للأفراد والمعدات والتأهب التام في حالة هطول أمطار غزيرة للحد من الأضرار الناتجة عنها بالمحاور الرئيسية والإنفاق وجميع أحياء المدينة.

 

العمارات جنوب المنيا مدينة العمال بيع المنتجات أحمد رشاد

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