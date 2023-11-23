بالرقم القومي فقط| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

يُقدم “الدستور” للمواطنين خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث المتواجدة حاليًا خاصةً «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، لذا تحرص وزارة التضامن الاجتماعي علي استمرار دعم ومساندة المواطنين، من خلال برنامج تكافل وكرامة، يهدف بشكل أساسي علي مساعدة المواطنين من ذوي الطبقات الاقتصادية الضعيفة.

و نرصد لكم خلال السطور التالية رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: علي المواطن تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx.

الخطوة الثانية: علي المواطن اختيار خدمة الدعم المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة.

الخطوة الثالثة: علي المواطن ادخال رقم الهوية الخاص به.

وأخيرًا: تظهر أمامك النتائج خلال لحظات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

و علي صعيد آخر، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023، تتمثل فيما يلي:

1) صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

2) صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

3) صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

4) قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

5) كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

6) صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

7) صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

8) صورة اقرار الوصاية للأيتام.

9) صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن الشروط الواجب توافرها عند التقديم في معاش تكافل وكرامة، تتضمن ما يلي:

الشرط الأول "1" وهو: تقديم أوراق تفصيلي عن حالة الشخص وأسرته بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.

الشرط الثاني "2" وهو: تقديم أوراق تثبت أنه ليس عاملًا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.

الشرط الثالث "3" وهو: لابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية وذلك يشمل جميع أفراد أسرته.

الشرط الرابع "4" وهو: تقديم كافة الأوراق المطلوبة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.