الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى (تكافل وكرامة) لشهر نوفمبر 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تهتم فئة كبيرة من المواطنين من محدودي الدخل بالحصول على معاش تكافل وكرامة والتقديم فيه لاستحقاقه شهريًا كونه دخل ثابت يساهم في رفع بعض العبء عن كاهل الأسرة، و تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى مساعدة ودعم المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة.

الأسماء الجديد في معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

هناك عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في التحقق من الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي ويتصدر البحث عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة المسجلة بتكافل وكرامة

 كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 

فيما يلي، سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، وإذا كان لهؤلاء الأشخاص حق الصرف أم لا، وذلك باتباع عدد خطوات سهلة ومجانية وهي كالتالي: 

  1. يجب على المستعلم  الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام والشكاوى الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة عبر هذا الرابــــــــــط.
  2. اختيار برنامج تكافل وكرامة.
  3. الضغط على استعلام الأسماء الجديدة باستخدام الرقم القومي.
  4. يجب على المواطن إدخال رقمه القومي والضغط على "استعلام".
  5. سيظهر له نتيجة الاستعلام وحالة بطاقته إذا كانت سارية أو لا. 

    إذا تم قبول المواطن في برنامج تكافل وكرامة، فسيتم إشعاره بذلك عن طريق الاستعلام، وإذا تم رفضه، فسيتم توضيح سبب الرفض.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 

- ألا يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة يعمل في القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

- ألا يكون المتقدم في المعاش يحصل على معاش تأميني أو أي مساعدة ضمانية أخرى من الدولة 

 

-  تحصل الأسر على معاش «تكافل وكرامة» إذا كان لديها أبناء حديثو الولادة حتي سن 18 عامًا على أن يكون الأبناء من سن 6 لـ 18 عامًا مقيدين بمراحل التعليم المختلفة.

 

- يحصل على المعاش المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا.

فئات لها الحق في الحصول على معاش تكافل وكرامة 

- يحصل على معاش تكافل وكرامة، أصحاب أصحاب نسبة العجز أو مرض مزمن يمنعهم عن العمل أو يقلل من قدرته على العمل ويخضع المتقدمين لكشف طبي لإثبات الحق في الحصول على المعاش.

 

- الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم.

 

- المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عامًا.

 

- الأبناء الأكبر من 18 سنة ومقيدون بالتعليم لكنهم مهجرون دون عائل.

 إقرأ أيضًا: رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة.. والأوراق المطلوبة

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