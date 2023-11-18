السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة.. والأوراق المطلوبة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ارتفعت معدلات البحث عن رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين بالراغبين في الحصول على الدعم المالي الشهري لبرنامج تكافل وكرامة والذين لم يتم الإعلان عن أسمائهم في كشوف وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة

ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها للحصول على رابط تقديم شكاوى برنامج تكافل وكرامة والتابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان مستوى معيشي للأسر الأكثر احتياجا وهى كما يلي:-
- يقوم المستعلم بالدخول على موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من خلال هذا الرابط 
- يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص به والمكون من 14 رقمًا
- ثم بعد ذلك الضغط على ايقونة "استعلام" 
- وفي حالة تقديم شكوى فعليك الضغط على زر تسجيل شكوى. 
- وستظهر أمامك كل المعلومات حول معاش تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 وخطوات التقديم

الفئات التي تستحق معاش برنامج تكافل كرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المشمولة بصرف معاش تكافل وكرامة المالي الشهري والتي تتلخص فيما يلي:-
- السيدة المعيلة للأسرة بسبب عجز زوجها أو الهجر.
- الأطفال الأيتام وفقا لشهادة وفاة الأب.
- السيدات الأرامل والمطلقات.
- الفئات من المسنسن الأكبر من 65 عاما وفقا لتقرير صحي يوضح الحالة المرضية.
- أصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتقرير طبي يوضح الحالة المرضية.
- ذوي الإعاقة وفقا للتقرير الطبي.

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة 


-صورة بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.
-صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
-صورة إقرار الوصاية للأيتام.
-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

 

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لينك الاستعلام عن أسماء الجدد لتكافل وكرامة 2023 

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