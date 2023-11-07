الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023 عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الأخيرة من قبل الأسر الأكثر احتياجا من محافظات الجمهورية والتي تستهدفها المبادرة الرئاسية لرفع أعباء الحياة عنهم خاصة في النجوع والقرى النائية.


خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023

يرغب المئات الآلاف من المواطنين المتقدم للدعم المالي الشهري في المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة الاستعلام عن نتائج طلباتهم من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك (من هنا) حيث جاءت خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023 كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة البرنامج الرئاسي تكافل وكرامة.

تحديد أيقونة أسماء المقبولين الجدد.

إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على الدعم المالي الشهري المكون من 14 رقم.

وضع علامة صح على حالة البطارية (سارية، منتهية).

الضغط على كلمة استعلام أو عرض نتيجة الطلب.

ظهور نتيجة الطلب في حال  القبول تحديد موعد الصرف وفي حالة الرفض يتم توضيح سبب الرفض.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ووسائل الدفع المعتمدة إلكترونيا

متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة المالي شهريا

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا لكافة مديريات التضامن في كافة محافظات الجمهورية يوضح شروط الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة المالي شهريا وفقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من طبقات المجتمع الأكثر احتياجا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية حيث تتلخص الشروط فيما يلي:-

تقرير اجتماعي من أحد مكاتب التضامن يوضح حالة الشخص المتقدم وأسرته (الزوجة والأطفال) وأعمار كل منهم.

إثبات أنه ليس لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص من خلال عمل برنت تأميني.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكذلك أفراد أسرته.

تقديم الوثائق المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فقط.

txt

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب الدلتا برقم العداد

txt

كيفية الاستعلام عن زيادة المعاش بالرقم القومي

المستندات المطلوبة للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة

حدد وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة والتي تتلخص فيما يلي:-

  • شهادة عدم امتلاك منزل أو قطعة أرض أو ما شابه ذلك.
  • شهادة وفاة الزوج.
  • إقرار الوصية على الأبناء القصر.
  • تقرير اللجان الطبية المصرح بها.
  • شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق.
  • بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم وجميع أفراد أسرته.
  • وثيقة طبية في حالة وجود إعاقة تثبت درجة ونوع الإعاقة.

 

اقرأ المزيد

رابط التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن دعم تكافل وكرامة مديريات التضامن

الأكثر قراءة

خبير عسكرى يكشف سر إرسال أمريكا الغواصة النووية "USS Florida" إلى الخليج

خلال أيام.. الحكومة توقع 4 اتفاقيات شراكة لبدء تصنيع السيارات فى مصر

الجيش الثانى الميدانى ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجى ذو مستويين

السعودية تعلن تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة

الأطفال مرضى السرطان فى غزة يدخلون مصر لتلقى العلاج (صور)

آخر ميعاد للوتري.. موعد انتهاء تقديم الهجرة العشوائية لأمريكا وظهور النتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

ماجد حبته

رجل أمريكا الأخطر

محمد كامل

«البر التاني»

جمال-أسعد

لماذا تديين القضية؟

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى ورئيس الوزراء الخصاونة.. جهود أردنية بين عمان بروكسل.. لا بد من وقف الحرب

محمود الغيطاني

التعاون الثقافى الصينى: لمحة إنسانية فى مواجهة الإمبريالية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: يجب على السلطة الفلسطينية تولى السيطرة على غزة