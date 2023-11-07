زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023 عبر موقع جوجل العالمي خلال الساعات الأخيرة من قبل الأسر الأكثر احتياجا من محافظات الجمهورية والتي تستهدفها المبادرة الرئاسية لرفع أعباء الحياة عنهم خاصة في النجوع والقرى النائية.



خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023

يرغب المئات الآلاف من المواطنين المتقدم للدعم المالي الشهري في المبادرة الرئاسية تكافل وكرامة الاستعلام عن نتائج طلباتهم من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك (من هنا) حيث جاءت خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023 كما يلي:-

الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة البرنامج الرئاسي تكافل وكرامة.

تحديد أيقونة أسماء المقبولين الجدد.

إدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على الدعم المالي الشهري المكون من 14 رقم.

وضع علامة صح على حالة البطارية (سارية، منتهية).

الضغط على كلمة استعلام أو عرض نتيجة الطلب.

ظهور نتيجة الطلب في حال القبول تحديد موعد الصرف وفي حالة الرفض يتم توضيح سبب الرفض.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة المالي شهريا

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي بيانا لكافة مديريات التضامن في كافة محافظات الجمهورية يوضح شروط الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة المالي شهريا وفقا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين من طبقات المجتمع الأكثر احتياجا في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية حيث تتلخص الشروط فيما يلي:-

تقرير اجتماعي من أحد مكاتب التضامن يوضح حالة الشخص المتقدم وأسرته (الزوجة والأطفال) وأعمار كل منهم.

إثبات أنه ليس لديه وظيفة في القطاع العام أو الخاص من خلال عمل برنت تأميني.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكذلك أفراد أسرته.

تقديم الوثائق المطلوبة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي فقط.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة

حدد وزارة التضامن الاجتماعي المستندات المطلوبة للحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة والتي تتلخص فيما يلي:-

شهادة عدم امتلاك منزل أو قطعة أرض أو ما شابه ذلك.

شهادة وفاة الزوج.

إقرار الوصية على الأبناء القصر.

تقرير اللجان الطبية المصرح بها.

شهادة الهجرة أو الانفصال أو الطلاق.

بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم وجميع أفراد أسرته.

وثيقة طبية في حالة وجود إعاقة تثبت درجة ونوع الإعاقة.

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