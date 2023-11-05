الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

فاتورة التليفون
فاتورة التليفون

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية عبر الموقع العالمي جوجل خلال الساعات الماضي، وذلك لرغبة الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we من كافة محافظات الجمهورية في سداد الفواتير الربع سنوية عن شهور (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) 2023.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا)  بإدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب الخط الأرضي ورقمه وكود المحافظة والضغط على كلمة استعلام.

خطوات معرفة قيمة فواتير التليفون أونلاين تتلخص فيما يلي:-

  • الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) .
  • تحديد أيقونة الاستعلام عن الفواتير.
  • إدخال كود المحافظة.
  • تسجيل رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2023

غرامة لعدم السداد.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

آخر موعد لتسجيل فاتورة التليفون 

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع شهرية للتليفون الأرضي منحت الشركة العملاء من كافة محافظات الجمهورية فترة سداد خلال الفترة من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر 2023 لمدة شهر كامل للسداد دون توقيع غرامة على العملاء المتخلفين عن الدفع من كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال وسائل الدفع المعتمدة.

وحددت أيضا الشركة المصرية للاتصالات we الفترة من يوم 15 ديسمبر حتى 14 يناير 2023 لسداد الفواتير الربع سنوية بغرامة مالية تضاف على الفاتورة وذلك ضمانا لعدم تحويل التليفون الأرضي إلى استقبال فقط أو انقطاع خدمات التليفون أو الأنترنت الأرضي بشكل نهائي عن الخط المراد سداد فواتيره.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي We وتفاصيل باقات الدفع المسبق

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غرامة لعدم السداد.. طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2023

قيمة الغرامة المالية لعدم سداد فواتير التليفون 

حددت الشركة المصرية للاتصالات we قيمة الغرامة المالية لعدم سداد فواتير التليفون بـ 10 جنيهات كحد أدنى أو 2.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية عن شهور (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) 2023 ويتم إضافتها عن الفاتورة قبل انقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2023

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