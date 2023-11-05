متاح الان رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم والكود

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية عبر الموقع العالمي جوجل خلال الساعات الماضي، وذلك لرغبة الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we من كافة محافظات الجمهورية في سداد الفواتير الربع سنوية عن شهور (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) 2023.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات we من كافة محافظات الجمهورية الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات اللازمة عن صاحب الخط الأرضي ورقمه وكود المحافظة والضغط على كلمة استعلام.

خطوات معرفة قيمة فواتير التليفون أونلاين تتلخص فيما يلي:-

الدخول عبر الموقع الرسمي للشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) .

تحديد أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

إدخال كود المحافظة.

تسجيل رقم التليفون المراد الاستعلام عنه.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور إجمالي قيمة الفاتورة للتليفون الأرضي.

آخر موعد لتسجيل فاتورة التليفون

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة الربع شهرية للتليفون الأرضي منحت الشركة العملاء من كافة محافظات الجمهورية فترة سداد خلال الفترة من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر 2023 لمدة شهر كامل للسداد دون توقيع غرامة على العملاء المتخلفين عن الدفع من كافة محافظات الجمهورية وذلك من خلال وسائل الدفع المعتمدة.

وحددت أيضا الشركة المصرية للاتصالات we الفترة من يوم 15 ديسمبر حتى 14 يناير 2023 لسداد الفواتير الربع سنوية بغرامة مالية تضاف على الفاتورة وذلك ضمانا لعدم تحويل التليفون الأرضي إلى استقبال فقط أو انقطاع خدمات التليفون أو الأنترنت الأرضي بشكل نهائي عن الخط المراد سداد فواتيره.

قيمة الغرامة المالية لعدم سداد فواتير التليفون

حددت الشركة المصرية للاتصالات we قيمة الغرامة المالية لعدم سداد فواتير التليفون بـ 10 جنيهات كحد أدنى أو 2.5 % من إجمالي قيمة الفاتورة الربع سنوية عن شهور (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر) 2023 ويتم إضافتها عن الفاتورة قبل انقطاع الخدمات المقدمة للمواطنين.

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