الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023 وخطوات التقديم

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف المحافظات بالسؤال عن معاش تكافل وكرامة وكيفية الاستعلام عنه  والأوراق المطلوبة للاشتراك في برنامج تكافل وكرامة كونه يساهم بشكل كبير في تحمل أعباء المعيشة  وتكاليف الدراسة.

 معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

وفي إطار الخدمات الخبرية التي يقدمها الدستور للقراء نقدم في السطور الأتية كل المعلومات عن طريقة معرفة قيمة المعاش ورابط الاستعلام عن معاش شهر أكتوبر 2023، وموعد صرف تكافل وكرامة أكتوبر 2023 بالرقم القومي، وخطوات تقديم التظلمات من معاشات تكافل وكرامة.

يذكر أنه تم  إقرار زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن حزمة قرارات الرئيس الأخيرة بالزيادات و استحق  المعاش بالزيادة بداية من شهر أكتوبر  الماضي بعد إقراره من مجلس النواب. 

 موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2023

يتم صرف معاش تكافل وكرامة عمومًا بداية من يوم 15 من كل شهر، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023 اعتبارًا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2023. يمكن القيام بالاستعلام عن معاش تكافل وكرامة للمواطنين المشتركين في موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال هذا الرابـــــــــط.
 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

الأوراق المطلوبة والشروط.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالاسم 2023

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 وشروط الصرف

 خطوات التظلم على وقف معاش تكافل وكرامة 2023

يمكن للمواطنين الشكوى من وقف الاشتراك  في برنامج تكافل وكرامة من خلال ثلاثة وسائل، بما في ذلك الاتصال بالخط الساخن 19680، أو تقديم تظلم عبر الموقع الإلكتروني  من خلال الدخول على هذا الرابط ،أو إرسال تظلم عبر البريد الإلكتروني  عبر mailto:[email protected]

أوراق التقديم في معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2023

يمكن للأفراد  الراغبين في الاشتراك الانضمام إلى البرنامج عن طريق تقديم الأوراق المطلوبة في الوحدات الاجتماعية المحلية، والتي تشمل صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد والزواج أو الطلاق والهجرة وشهادات الوفاة (في حالة الأرامل) وبطاقات التموين وبيانات المدارس ومستندات الإعاقة (إذا لزم الأمر)

يذكر أن معاش تكافل وكرامة تم زيادته أكثر من مرة خلال هذا العام فقبل زيادة  أكتوبر اقرت زيادة معاشات تكافل وكرامة في أبريل الماضي، حيث تم رفع قيمة المعاشات للمستفيدين بنسبة 25٪، وبالتالي ارتفعت قيمة المعاشات للأفراد المستحقين. كما يتوفر برنامج فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة.

إقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن أسماء الجدد في برنامج تكافل وكرامة 2023

 

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2023

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