الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث المواطنون بمحافظات مصر عن لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 لإتمام عملية الاستعلام بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية وتوفيرًا للوقت.

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي، لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 لمساندة المواطن المصري ولتخفيف الأعباء من عليه، ويستطيع المواطن المستعلم في الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لمعرفة الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بطل سهولة.

وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر للحصول على لينك الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وذلك من خلال تسجيل البيانات المطلوبه لإتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح.

تزامنًا مع اهتمام المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، يرصد موقع “الدستور ” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا وتشمل لينك الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وفقًا لتعليمات وزارة التضامن الإجتماعي، وإليك التفاصيل على  النحو التالي كما ينبغي.

txt

بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

لينك الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

لإتمام عملية الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 إلكترونيًا تتبع الخطوات في السطور التالية كما ينبغي:

1 - في البداية يقوم المواطن الذي يريد إتمام عملية الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 من خلال الدخول عبر هذا الرابط أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المواطن المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في الأيقونة المخصصة لذلك، وبعدها الضغط على أيقونه الاستعلام.

3 - ومن ثم تظهر أمام الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد الحالة الخاصة به، وهل يحق له صرف معاش تكافل وكرامة أم لا يحق له.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 

1- إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.
2- صورة شهادة ميلاد لكل أفراد الأسرة.
3- إحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين.
4- كود كشف الإعاقة.
5- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.
6- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
7- صورة من إقرار الوصايا على الأيتام.

تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2023 الأسماء الجدد في تكافل وكرامة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة

مواد متعلقة

بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

بالاسم.. رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الأكثر قراءة

إقالة أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك.. و"الرشيدى" مُسيّرًا للأعمال

أهم الأهداف الاستراتيجية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في مصر

رغم تعديل راتبه السنوي.. لماذا يماطل محمد عبدالمنعم في التجديد للأهلي؟

ضبط نصاب يستولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى للمواطنين فى المنيا

شريف منير يعلن عن موعد عرض مسلسله الجديد "بقينا اتنين"

استشهاد نائب رئيس المجلس التشريعى فى غارة للاحتلال على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

‏أزمة المتمردين.. غياب الجماهير.. وحلم المونديال الكبير

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تضع اتفاقية السلام مع إسرائيل فى مستودع الغبار!

د. محمد عفيفي

مصر وغزة «2-2»

ماجد حبته

إهانة جديدة لمجلس الأمن

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت فى غزة

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه