يبحث المواطنون بمحافظات مصر عن لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 لإتمام عملية الاستعلام بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى المصالح الحكومية وتوفيرًا للوقت.

وأطلقت وزارة التضامن الإجتماعي، لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 لمساندة المواطن المصري ولتخفيف الأعباء من عليه، ويستطيع المواطن المستعلم في الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لمعرفة الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بطل سهولة.

وتزداد عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بمحافظات مصر للحصول على لينك الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وذلك من خلال تسجيل البيانات المطلوبه لإتمام عملية الاستعلام بشكل صحيح.

تزامنًا مع اهتمام المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، يرصد موقع “الدستور ” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا وتشمل لينك الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وفقًا لتعليمات وزارة التضامن الإجتماعي، وإليك التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

لينك الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

لإتمام عملية الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 إلكترونيًا تتبع الخطوات في السطور التالية كما ينبغي:

1 - في البداية يقوم المواطن الذي يريد إتمام عملية الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 من خلال الدخول عبر هذا الرابط أضغط هنا.

2 - ثم يقوم المواطن المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد في الأيقونة المخصصة لذلك، وبعدها الضغط على أيقونه الاستعلام.

3 - ومن ثم تظهر أمام الراغب في الاستعلام عن الأسماء الجدد الحالة الخاصة به، وهل يحق له صرف معاش تكافل وكرامة أم لا يحق له.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

1- إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

2- صورة شهادة ميلاد لكل أفراد الأسرة.

3- إحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين.

4- كود كشف الإعاقة.

5- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

6- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

7- صورة من إقرار الوصايا على الأيتام.