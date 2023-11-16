بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

نقدم للمواطنين كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي إلى مساندة ودعم المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة، لذلك يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في معرفة الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وهل لهم حق الصرف من عدمه.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": الدخول علي بوابة الاستعلام والشكاوي المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة للتعرف علي الأسماء الجدد بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:

https://tk.moss.gov.eg/.

الخطوة الثانية "2": اختيار برنامج تكافل وكرامة ثم الضغط أيقونة "الاستعلام عن الأسماء الجدد".

الخطوة الثالثة "3": إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بكل دقة.

الخطوة الرابعة "4": الضغط على أيقونة "استعلام".

الخطوة الخامسة "5": تظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام، بالإضافة إلي توضح إذا كانت البطاقة سارية أم متوقفة.

الخطوة السادسة "6": في حالة قبول المواطن/ة يتم التعرف من خلال خطوات الاستعلام السابقة.

الخطوة السابعة "7": وفي حالة الرفض يتم توضيح السبب بدقة.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

وفي هذا الصدد، نستعرض للمواطنين رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك من خلال ما يلي:

الخطوة الأولى: على المواطن/ة الدخول علي موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط الرسمي التالي:

https://tk.moss.gov.eg/

الخطوة الثانية: على المواطن/ة الضغط علي أيقونة "استعلام".

الخطوة الثالثة: على المواطن/ة كتابة الرقم القومي.

الخطوة الرابعة: على المواطن/ة الضغط على أيقونة "خدمة الاستعلام".

الخطوة الخامسة: في حالة وجود شكوي، فيمكنك الضغط على زر تسجيل شكوى، ثم تظهر أمامك كل التفاصيل حول المعاش الخاص بك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة لأول مرة

وفي هذا السياق، نوفر للمواطنين الأوراق التي يجب أن يجب توافرها عند التقديم لأول مرة على معاش تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

1- إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج

2- صورة شهادة ميلاد لكل أفراد الأسرة

3- إحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين

4- كود كشف الإعاقة

5- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة

6- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال

7- صورة من إقرار الوصايا على الأيتام.