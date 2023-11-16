الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

نقدم للمواطنين كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، حيث تحرص وزارة التضامن الاجتماعي إلى مساندة ودعم المواطنين من خلال برنامج تكافل وكرامة، لذلك يبحث الكثير  من المواطنين الراغبين في معرفة الاستعلام عن الأسماء الجدد تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي وهل لهم حق الصرف من عدمه.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

وفي هذا الإطار، يستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي "1": الدخول علي بوابة الاستعلام والشكاوي المخصصة لبرنامج تكافل وكرامة للتعرف علي الأسماء الجدد بالرقم القومي من خلال الرابط التالي:
https://tk.moss.gov.eg/.
الخطوة الثانية "2": اختيار برنامج تكافل وكرامة ثم الضغط أيقونة "الاستعلام عن الأسماء الجدد".
الخطوة الثالثة "3": إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم بكل دقة.
الخطوة الرابعة "4": الضغط على أيقونة "استعلام".
الخطوة الخامسة "5": تظهر أمام المواطن/ة نتيجة الاستعلام، بالإضافة إلي توضح إذا كانت البطاقة سارية أم متوقفة.
الخطوة السادسة "6": في حالة قبول المواطن/ة يتم التعرف من خلال خطوات الاستعلام السابقة.
الخطوة السابعة "7": وفي حالة الرفض يتم توضيح السبب بدقة.

التضامن: غرفة عمليات لمتابعة صرف دعم “تكافل وكرامة” عن شهر نوفمبر

عاجل.. اليوم.. وزارة التضامن تصرف مساعدات تكافل وكرامة بزيادة الـ15%

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023

وفي هذا الصدد، نستعرض للمواطنين رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي وذلك من خلال ما يلي:

الخطوة الأولى: على المواطن/ة الدخول علي موقع بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة من خلال الرابط الرسمي التالي:
https://tk.moss.gov.eg/
الخطوة الثانية: على المواطن/ة الضغط علي أيقونة "استعلام".
الخطوة الثالثة: على المواطن/ة كتابة الرقم القومي.
الخطوة الرابعة: على المواطن/ة الضغط على أيقونة "خدمة الاستعلام".
الخطوة الخامسة: في حالة وجود شكوي، فيمكنك الضغط على زر تسجيل شكوى، ثم تظهر أمامك كل التفاصيل حول المعاش الخاص بك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة لأول مرة

وفي هذا السياق، نوفر للمواطنين الأوراق التي يجب أن يجب توافرها عند التقديم لأول مرة على معاش تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

1- إحضار صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج
2- صورة شهادة ميلاد لكل أفراد الأسرة
3- إحضار صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين
4- كود كشف الإعاقة
5- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة
6- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال
7- صورة من إقرار الوصايا على الأيتام.

اقرأ أيضًا

لينك بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل و كرامة وزارة التضامن الاجتماعي كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومى 2023 الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل معاش تكافل وكرامة

مواد متعلقة

بالاسم.. رابط موقع الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الرابط والخطوات

الأكثر قراءة

انتظرنا 40 يومًا.. زعيم المعارضة الإسرائيلية: حان الوقت لاستبدال نتنياهو

بعد استجابة الرئيس السيسى له.. الفلسطينى عبدالله كحيل: يا رب يطول بعمر الرئيس

مونديال 2026.. صلاح يستهل مشوار التصفيات بهدف فى شباك جيبوتى

تعرف على شروط حج القرعة 2024.. التكلفة الكاملة ورابط الاستعلام

الداخلية تداهم مكتب "كاستنج" غير مرخص فى الدقى

هاتريك جيبوتي.. صلاح يسجل 3 أرقام مميزة مع منتخب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسئولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميدانى

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: نأمل أن تؤدى جهودنا لوقف التصعيد فى غزة.. ولا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية

مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة وتطالب بتنفيذ أحكامه

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس