خطوات ورابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

ارتفع البحث عن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، لذلك ينشر "الدستور" رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وكل ما يتعلق بأوراق التقديم المطلوبة لصرف معاش تكافل وكرامة.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن آلية الاستعلام عن الأسماء الجدد في معاش تكافل وكرامة 2023 إلكترونيًا، للمتقدمين بطلبات الاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وذلك عبر موقع بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـا .

- اختر أيقونة تكافل وكرامة.

- اختر «الاستعلام عن نتيجتك».

- قم بتسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للشخص المتقدم بطلب صرف المعاش.

- اضغط على«استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

وزارة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت في وقت سابق عن الأوراق والشروط المطلوبة لطلب التقديم للاشتراك في برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي تكافل وكرامة للتمكن من صرف المعاش الشهري، لتسليمها لوحدات الشئون الاجتماعية التي إليها الراغبين في التسجيل.

-صور بطاقة الرقم القومي للأفراد 18 سنة فأكثر.

-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

-قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

-صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

-صور شهادة الميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة

-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

-صورة إقرار الوصاية للأيتام.

-صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.