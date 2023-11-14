بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" غدًا الأربعاء

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الأربعاء، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لشهر نوفمبر الجاري بالزيادة الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بلغت الزيادة خلال العام الجاري لمستفيدى الدعم النقدي المشروط 40%، حيث جاءت الزيادة الأولي بنسبة 25% خلال مارس الماضي، والزيادة الثانية 15% أكتوبر الماضي.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الصرف من منافذ الصرف المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن عدد مستفيدي الدعم النقدي "تكافل وكرامة" يصل إلى 20 مليون مواطن منهم 11 مليون سيدة، حيث يتم استهداف السيدات حتى سن 35 عامًا، كما أن 10% من هؤلاء السيدات يتم دعمهن بمشروعات تمكين اقتصادي، لافتة الى أن ميزانية تكافل وكرامة بلغت ما يقرب من 36 مليارًا.

خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من "تكافل وكرامة"

وأكدت أن الوزارة نجحت فى خفض نسبة الأمية بين المستفيدين من تكافل وكرامة من 62% إلى 47%، وذلك منذ بداية إطلاق البرنامج فى 2014-2015.

وتبلغ نسبة التحاق أطفال تكافل فى التعليم 100%، حيث يقع تحت مظلة الدعم النقدي أكثر من 6 ملايين طفل، كما يغطي البرنامج ذوى الإعاقة بنسبة 1.2 مليون شخص بتكلفة 8 مليارات جنيه، و720 ألف من المرأة المعيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، و700 ألف مسن بتكلفة 3.2 مليار جنيه.

وقررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضم فئة الصيادين إلى منظومة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال أشهر الزريعة، التي يُمنع فيها الصيد «4 أشهر»، لذا جرى العمل على توفير حد أدنى من العائد الشهري أثناء أشهر الزريعة لمساعدة الصيادين على تحسين حياتهم والإنفاق على أسرهم، ومساعدتهم في التأمينات أو توفير مهنة لهم خلال أشهر الزريعة، وكذلك ضم أصحاب المراكب الشرعية والقوارب غير الآلية الأقل من 5 أمتار لمنظومة العمالة غير المنتظمة.