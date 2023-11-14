بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. الشروط والفئات المحظورة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1445هـ - 2024م.

ويبدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبرالجاري.

شروط أداء حج الجمعيات

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها:

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون مسددا الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م.

- لم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية.

السن المطلوبة فى حج الجمعيات

يعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 1-3-2024م الموافق 20 شعبان 1445هـ، حيث لا تقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

فئات محظورة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لن يسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيلا كلويا.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي- الأورام».

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- الأمراض النفسية وألزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

ويحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، وذلك بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.

كما لا يسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وأوضحت القباج أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، وتم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كل التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيًا لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.