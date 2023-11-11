وزيرة التضامن تشهد فعاليات مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بالأسمرات

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الملتقى المجتمعي الخاص بمشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية بمنطقة الاسمرات المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ حيث يتم تقديم العديد من الخدمات للأسر المقيمة فى المنطقة كما تفقدت الوزيرة معرض الانشطة والخدمات التى يتم تنفذها لاهالى المنطقة.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعىُ العديد من الانشطة والخدمات للأسر بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الاسمرات والمحروسة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم برامج الدعم والحماية لأهالي المناطق المطورة، حيث سبق واطلقت الوزارة قافلة تنموية كبرى جديدة في إطار استراتيجيتها للتدخلات لدعم سكان المناطق المطورة ضمن مبادرة " بالوعى مصر تتغير للأفضل" وتم تقديم معلومات عن خدمات التأهيل والإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، وتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

توفير 2000 لاب توب ناطق للطلبة كفيفي البصر

وأكدت وزارة التضامن أنه تم تحت مظلة برنامج تكافؤ الفرص التعليمية يتم سداد المصروفات الدراسية للطلاب المكفوفين وشمول الإعاقات الأخرى، كما تم توفير 2000 لاب توب ناطق للطلبة كفيفي البصر في الجامعات الحكومية المصرية من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الشريكة "جمعية الاورمان"، بالإضافة إلى المنح التعليمية، حيث تم تقديم منح للطلاب المكفوفين بالجامعات الحكومية المصرية يتم صرفها على دفعتين بإجمالي 900.000 جنيه سنويا، ودعم 6500 طالب من ذوي الإعاقة والطالبات الكفيفات لتنمية مهاراتهم التعليمية.

بالاضافة الى إطلاق مبادرة تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية لخدمة ذوي الإعاقة، حيث يتم استخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل وتصاريح السفر للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية مجانًا لمدة أسبوع، وقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعميم علي مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات ومكاتب التأهيل للاستفادة من الخدمات المقدمة.